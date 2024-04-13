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عدة تدخلات للحماية المدنية جراء الأمطار الغزيرة بجنوب شرق البلاد

  أدرج يـوم : السبت, 13 أفريل 2024 14:18     الفئـة : جهـوي
عدة تدخلات للحماية المدنية جراء الأمطار الغزيرة بجنوب شرق البلاد

ورقلة - قامت مصالح الحماية المدنية بعدة تدخلات جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولايات جنوب شرق البلاد خلال يومي الجمعة والسبت, وذلك دون تسجيل أي خسائر بشرية, حسب ما علم لدى ذات الهيئة النظامية.

وبولاية ورقلة, سجلت مصالح الحماية المدنية حوالي 100 تدخل لشفط مياه الأمطار عبر مختلف الطرقات والشوارع والتجمعات السكنية وداخل المنازل بالإضافة إلى تدخلات أخرى بسبب حرائق عدادات كهربائية وانهيار منزل بحي سعيد عتبة الشرقية بعاصمة الولاية, وذلك خلال الفترة الممتدة من منتصف نهار أمس الجمعة إلى غاية صبيحة اليوم السبت, كما أوضح المكلف بالاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية, النقيب محي الدين ميموني.

ومن جهتها, قامت مصالح الحماية المدنية بولاية توقرت بعدة تدخلات بالمناطق والسكنات التي غمرتها مياه الأمطار, سيما عبر بلديات النزلة والزاوية العابدية والحجيرة.

وقد غمرت مياه الأمطار, التي تهاطلت بغزارة منذ أمس الجمعة, العديد من الشوارع والأحياء السكنية وتسببت في شل جزئي لحركة السير عبر عدة مسالك وطرقات ولائية وبلدية.

وبولاية المغير, قامت مصالح الحماية المدنية بوضع جميع الوحدات في حالة تأهب قصوى لتنفيذ مخطط النجدة الولائي للوقاية من أخطار الفيضانات, حسبما صرح ل /وأج مدير القطاع, المقدم رزقي بولبيار.

كما تمكنت ذات المصالح بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أمس الجمعة من إنقاذ 21 شخصا من بينهم 14 طفلا و4 نساء كانوا على متن سيارة نفعية عالقة بالوحل ومحاصرة بالمياه بقرية عين الشيخ ببلدية سيدي خليل, ليتم إسعافهم وإجلائهم نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية دباخ السعيد بعاصمة الولاية, وفق ذات المصدر.

وبولاية الأغواط اتخذت مصالح الحماية المدنية كل التدابير الضرورية لمواجهة أي طارئ, علاوة على حث رؤساء المجالس الشعبية البلدية الأربع والعشرين على وضع مخطط نجدة بلدي والتنسيق مع الخلية الولائية لليقظة, حسب رئيس مصلحة الحماية العامة لدى مديرية الحماية المدنية, النقيب رابح زغاد.

وفي سياق ذي صلة, قال السيد زغاد أن مصالحه على اتصال دائم مع مديرية الحماية المدنية لولاية البيض باعتبارها نقطة انطلاق لكل من وادي مزي ووادي مساعد، وذلك كإجراء استباقي لمواجهة خطر الفيضانات.

وبولاية غرداية, تم إنقاذ 10 أشخاص حاصرتهم المياه داخل منازلهم ببلديتي القرارة ومتليلي بالإضافة إلى امتصاص المياه على مستوى الشوارع والأحياء السكنية وإخماد حريق عدد معتبر من العدادات الكهربائية.

آخر تعديل على السبت, 13 أفريل 2024 14:30
كلـمات مفتـاحيــة :
عدة تدخلات للحماية المدنية جراء الأمطار الغزيرة بجنوب شرق البلاد
  أدرج يـوم : السبت, 13 أفريل 2024 14:18     الفئـة : جهـوي   شارك

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