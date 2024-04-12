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تهاطل أمطار غزيرة على ولايات جنوبية و جنوب-شرقية إلى غاية مساء غد السبت

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 أفريل 2024 18:20     الفئـة : جهـوي
تهاطل أمطار غزيرة على ولايات جنوبية و جنوب-شرقية إلى غاية مساء غد السبت

الجزائر - من المرتقب تهاطل أمطار غزيرة على عدد من الولايات الجنوبية والجنوب-شرقية من البلاد, ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية غد السبت, قد تبلغ كمياتها محليا 80 ملم, وفقا لما أعلن عنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وتشير النشرية الخاصة إلى أن ولايات الوادي, توقرت, شمال ورقلة والمغير ستشهد من منتصف اليوم الجمعة وإلى غاية 23:00 سا, تساقط أمطار قد تبلغ كمياتها ما بين 50 و60 ملم.

كما من المتوقع --حسب المصدر ذاته-- هطول أمطار تشمل ولايات أولاد جلال, جنوب الجلفة, جنوب الأغواط, غرداية وشمال المنيعة, تقدر كمياتها ما بين 20 و40 ملم, كما قد تبلغ محليا الـ50 ملم, و هي النشرية الخاصة التي تمتد صلاحيتها من 18:00 سا من اليوم الجمعة وإلى غاية نفس الساعة من يوم غد السبت, على أقل تقدير.

وفي الفترة ما بين 6:00 سا من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم غد السبت (18:00 سا), يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية تساقط أمطار تتراوح كمياتها ما بين 40 و60 ملم, قد تبلغ 80 ملم محليا, على كل من الوادي, توقرت, شمال ورقلة والمغير.

وبدورها, تشير التوقعات الجوية إلى هطول أمطار تتراوح كمياتها ما بين 20 و40 ملم, على كل من أم البواقي, تبسة, خنشلة, شرق باتنة وبسكرة, حيث تمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية 21:00 سا من اليوم الجمعة.

آخر تعديل على الجمعة, 12 أفريل 2024 18:24
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تهاطل أمطار غزيرة على ولايات جنوبية و جنوب-شرقية إلى غاية مساء غد السبت
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 أفريل 2024 18:20     الفئـة : جهـوي   شارك

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