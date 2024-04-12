تيزي وزو: مؤسسة سونلغاز تسعى لمرافقة المستثمرين

تيزي وزو- تسعى مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية تيزي وزو التابعة لمجمع سونلغاز-توزيع، جاهدة لمرافقة المستثمرين من خلال إسداء التوجيهات و النصائح بخصوص إحتياجاتهم من الطاقة الضرورية لمشاريعهم والتكفل السريع بطلباتهم المتعلقة بالربط بشبكات الغاز والكهرباء، بما يكرس مساهمتها في التنمية الإقتصادية.

و أوضحت المديرية في هذا الشأن أن تطوير الإقليم يتطلب نسيجا صناعيا قويا, ما يبرز أهمية تشجيع ومرافقة المستثمرين المحليين في تحقيق مشاريعهم و دخولها حيز الاستغلال, بفضل سعي مديرية التوزيع بولاية تيزي وزو بكل ما أوتيت من جهد من اجل تلبية احتياجات حاملي المشاريع في مجال الطاقة.

و في إطار هذا المسعى, انتقل أعوان سونلغاز يوم 20 مارس الفارط إلى مصنع "ترقا" المختص في صناعة الواجهات ذات التهوية (نوع من تغطية البنايات الذي يسمح بعزلها الحراري مع الحفاظ على طابعها الجمالي) ببلدية "أغريب", دائرة أزفون, على بعد حوالي 50 كلم شمال تيزي وزو.

و ذكر صاحب ومدير مصنع "ترقا", محند حداق, في تصريح لوأج, أن "الطاقة هي المحرك الرئيسي للوحدات الصناعية وهي التي تحقق الإنتاجية على مستواها, لأنه من غير الممكن تشغيل آلات المصنع من دون ربط هذه الوحدة بشبكات الغاز والكهرباء", مشيرا في السياق إلى أنه استفاد لدى إيداعه طلب الربط بالطاقة, من المرافقة الضرورية لمصالح مديرية سونلغاز بتيزي وزو.

و أضاف السيد حداق أن دخول عملية ربط المصنع بشبكة الغاز الطبيعي (14 مارس) حيز الخدمة ومن ثم بالكهرباء, سيسمح ب"الشروع في التجارب الضرورية للدخول في مرحلة الإنتاج خلال الصائفة المقبلة", منوها ب"جهود مديرية التوزيع التي بذلت كل كما بوسعها" لتزويد المصنع بكمية الطاقة التي يحتاجها.

و يتوفر هذا المصنع, وفق نفس المسؤول, على محطة لتوزيع الغاز بطاقة 1500 م3 في الساعة, وأخرى لتوزيع الكهرباء بطاقة 1890 كيلو فولت أمبير.

بدوره, أكد حميد طاشاشت, صاحب "مؤسسة طاشاشت" المختصة في ذبح وتجهيز اللحوم بأبيزار, بلدية تيميزار, التي استفادت من الربط بالطاقة الكهربائية و الغاز, أن مصالح مديرية سونلغاز بتيزي وزو قدمت له كل الدعم الضروري لتلبية طلبه المتعلق بربط وحدته بالكهرباء والغاز.

و أفاد انه قد تم ربط المؤسسة منذ حوالي 5 أشهر, ولقد دخلت مرحلة الإنتاج منذ أيام وهي توفر حوالي عشر مناصب شغل, مع إمكانية ارتفاع العدد إلى 30 منصبا لدى بلوغها ذروة الإنتاج.

كما أكدت فريدة حسيني, صاحبة مصنع لتعليب الفواكه بمنطقة النشاط لدراع بن خدة, مرافقة المصالح المحلية لسونغاز لها في إجراءات الربط بالغاز و الكهرباء.

و قالت أن ربط وحدتها بالطاقة جاء بعد إيداعها طلب في هذا الشأن ولقد استفاد المصنع من كل احتياجاتها من الطاقة. علما أن هذا المصنع دخل حيز الخدمة سنة 2016 ويشغل حاليا 19 عاملا.

ربط حوالي 60 وحدة صناعية بشبكات الطاقة

و أوضح مدير توزيع الكهرباء والغاز بتيزي وزو, محمد عثماني لوأج, أن مصالحه تكفلت ب 58 طلبا للربط بشبكات الطاقة تقدم بها مستثمرون بالولاية منذ إطلاق العملية في 2022 إلى غاية نهاية فبراير الماضي, في الوقت الذي تجري فيه أشغال ربط وحدات صناعية أخرى, في انتظار إطلاق عمليات مماثلة إضافية.

و استفادت 41 وحدة صناعية من ضمن ال58 المذكورة, من الربط بشبكة الكهرباء, فيما تم ربط ال17 المتبقية بشبكة الغاز الطبيعي, حسب المصدر.

و فيما تعلق بحصيلة نشاط العام الجاري, أي منذ بداية يناير الماضي إلى حد الساعة, أفاد نفس المسؤول أن مصالحه انتهت من أشغال ربط 4 وحدات صناعية بشبكة الكهرباء و 3 أخرى بشبكة الغاز, في انتظار وضعها حيز الخدمة مباشرة بعد تعبير المستثمرين المعنيين لجاهزيتهم للعملية.

كما تم خلال هذه السنة في إطار مواصلة جهود مرافقة المستثمرين, إطلاق أشغال ربط 8 وحدات إنتاجية أخرى بالشبكة الكهربائية و ثلاثة بشبكة الغاز, وفق ذات الحصيلة.

و أشار السيد عثماني إلى تعيين إطار خاص بالمديرية لدراسة وتطهير الملفات مع متابعة ومراقبة الأشغال في الميدان, مضيفا أن "المستثمر يستفيد من كل المرافقة الضرورية بما فيها إجراءات الاستفادة من الربط بشبكات الطاقة, وفق للمعايير المحددة في المجال".

و في إطار مسعى المديرية لتحسين التكفل بطلبات الربط , استدعي المستثمرون لإنجاز وتقديم حصيلة طاقوية (غاز و كهرباء) معتمدة و مكيفة مع احتياجاتهم بهدف تزويدهم بالطاقة الضرورية لتشغيل المؤسسة الصناعية.

و أكد السيد عثماني"استعداد المديرية لمرافقة المستثمرين في مجال طلبات الربط من أجل المساهمة في تنمية القطاع الاقتصادي وخلق الثروة والشغل وكذا التنمية المحلية".