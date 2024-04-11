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أمطار رعدية مرتقبة يومي الجمعة السبت على عدة ولايات بشرق وجنوب البلاد

  أدرج يـوم : الخميس, 11 أفريل 2024 12:33     الفئـة : جهـوي
أمطار رعدية مرتقبة يومي الجمعة السبت على عدة ولايات بشرق وجنوب البلاد

الجزائر- أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له اليوم الخميس عن تساقط أمطار تكون رعدية أحيانا مرفوقة محليا بحبات البرد, على عدة ولايات من شرق وجنوب البلاد بداية من يوم غد الجمعة لتستمر الى غاية مساء يوم السبت المقبل.

وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي" كلا من ولاية الوادي, توقرت والمغير بالإضافة الى شمال ورقلة, حيث من المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار ما بين 40 و60 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 80 ملم طيلة فترة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من السادسة صباحا ليوم غد الجمعة إلى غاية الساعة السادسة على الأقل من مساء يوم السبت.

كما تخص ذات النشرية كلا من أولاد جلال, غرداية، جنوب الجلفة, جنوب الأغواط وشمال المنيعة بكميات من الأمطار تتراوح ما بين 20 و40 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 ملم من السادسة صباحا ليوم غد الجمعة إلى غاية الساعة السادسة على الأقل من مساء يوم السبت.

بدورها، ستشهد ولايات أم البواقي, تبسة, خنشلة, بسكرة وكذا شرق ولاية باتنة تساقط أمطار بكميات تتراوح ما بين 20 و40 ملم خلال يوم غد الجمعة من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.

للإشارة، فإن النشرية الخاصة بتساقط الأمطار ليوم الأربعاء الماضي تبقى سارية المفعول.

 

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أمطار رعدية مرتقبة يومي الجمعة السبت على عدة ولايات بشرق وجنوب البلاد
  أدرج يـوم : الخميس, 11 أفريل 2024 12:33     الفئـة : جهـوي   شارك

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