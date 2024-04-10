عيد الفطر بولايات غرب البلاد: المواطنون يحيون المناسبة في أجواء من البهجة والتراحم

وهران- أحيى المواطنون بولايات غرب البلاد يوم الأربعاء عيد الفطر المبارك على غرار باقي مناطق الوطن بأداء صلاة العيد في المساجد صانعين بذلك مشاهد من البهجة والتآزر والتراحم الراسخة في المجتمع الجزائري.

و امتلأت المساجد منذ الصباح الباكر بجموع المصلين لأداء صلاة العيد مهللين و مكبرين حيث استمعوا إلى خطبتي صلاة العيد اللتين أكد فيهما أئمة المساجد على ضرورة تطبيق تعاليم الدين الإسلامي السمحاء الداعية للمحبة و التسامح و التكافل.

و عقب ذلك سارع الأطفال إلى الخروج للشوارع و هم في أبهى حلة, فرحين بهذه المناسبة السعيدة، حيث برزت بالمناسبة أجواء التراحم من خلال تبادل التهاني.

و في وهران شرعت بعض الحدائق مع منتصف نهار أول أيام العيد في فتح أبوابها لاستقبال العائلات الوهرانية على غرار الحديقة المتوسطية و جنة الأحلام و حديقة الصديقية الجديدة لتكون قبلة للترفيه والتسلية على الرغم من كون هذا اليوم مخصصا للزيارات العائلية غير أن بعض هذه الحدائق كانت تضم بعض العائلات التي أبت إلا أن تحتفل بالعيد في هذه الفضاءات خاصة مع وضع بعض الألعاب الخاصة بالصغار.

و لم تخرج واجهة البحر عن العادة كأكثر الأماكن استقطابا في وهران حيث استقبلت عشرات الأفراد والعائلات خاصة مع وجود العديد من باعة الألعاب و الحلويات والمصورين من أجل تخليد ذكريات الأطفال خلال هذه المناسبة الدينية.

و من عادات الجزائريين في هذا اليوم المبارك المواظبة على صلة الرحم بزيارة الأهل و الأقارب علاوة على زيارة المقابر و المستشفيات لتقاسم فرحة العيد مع من لم يسعفهم الحظ في معايشتها وسط الأهل و الأحباب.

و تجسيدا للمعاني السامية لهذا اليوم وما يحمله من قيم التسامح والمحبة تنقل العديد من المواطنين والمحسنين والجمعيات الخيرية لمعايدة المرضى في مختلف المستشفيات، لاسيما أولئك الذين حالت ظروفهم الصحية دون الالتحاق بأسرهم لقضاء عطلة العيد بينهم، حيث قاموا بتوزيع الهدايا واللعب على الأطفال.

و في هذا الصدد قام المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري بالتنسيق مع المديرية الولائية للصحة و السكان بتنظيم زيارة لمركز مكافحة السرطان الأمير عبد القادر بمسرغين (غرب وهران) سميت "زيارة الخير" من أجل تحسيس المرضى خاصة الأطفال منهم بالدفء العائلي في هذه المناسبات، حسبما أوضحه كريم موشي رئيس المكتب الولائي لهذه الهيئة.

و من جانبها، ذكرت ياقوت عيساني عضو المكتب الولائي للمرصد الوطني للمجتمع المدني أن هذه الهيئة تشارك مرضى السرطان خاصة الأطفال وأوليائهم الذين يفتقرون إلى الدفء العائلي في هذه المناسبات السعيدة فرحة العيد حيث نظمت مأدبة غداء على شرفهم بهذه المناسبة مع تقديم لهم هدايا و ألعاب.

و في معسكر أقيمت أنشطة تضامنية وفنية لفائدة الأطفال المرضى المنتمين لأسر معوزة على مستوى 7 مؤسسات عمومية استشفائية بالولاية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، إستنادا للمحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية صاحبة المبادرة التي نظمت بالتعاون مع مديرية الصحة.

و قد حظي الأطفال المرضى بعروض بهلوانية وترفيهية من أداء فرق فنية تابعة لأفواج كشفية فضلا على توزيع هدايا وألعاب ما أدخل الفرحة على نفوسهم وأنساهم معاناتهم مع المرض بعيدا عن الدفء الأسري.

و من جهة أخرى، قام والي معسكر فريد محمدي رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي اليوم بزيارة إلى مصلحة طب الأطفال بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "مسلم الطيب" لمعسكر حيث أشرف على توزيع هدايا لفائدة الأطفال المرضى وذلك بغية مشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك، وفق لخلية الإتصال لمصالح الولاية.

كما قام ذات المسؤول بتكريم الشاب قادة بكاري الفائز بالمرتبة الأولى لجائزة الجزائر في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره فرع المسابقة الوطنية المنظمة خلال شهر رمضان المعظم من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

و جاء هذا التكريم بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك نظير تشريفه للولاية بفوزه بالمرتبة الأولى لجائزة الجزائر في حفظ القران الكريم وتجويده وتفسيره فرع المسابقة الوطنية حيث منحت السلطات الولائية ضمن هذه المبادرة لفائدة هذا الشاب عمرة إلى البقاع المقدسة وشهادة تقديرية.

و في أجواء دينية روحانية ملؤها الخشوع والإيمان وسط التهليلات والتكبيرات، وفي رحاب مساجد ولاية تيسمسيلت، أدى صباح اليوم الأربعاء، المصلون صلاة عيد الفطر المبارك.

نفس الأجواء لمسانها بمسجد أبي بكر الصديق ببلدية عاصمة الولاية، حيث استمع المصلون لخطبة العيد التي ألقاها إمام المسجد، التي ذكر فيها بالأجواء التي عاشها المواطنون خلال شهر رمضان الفضيل هذا العام، من جو روحاني متميز وطمأنينة، وكذا تكاتف وتضامن مع الفقراء والمحتاجين.

و بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، شرعت العائلات في تبادل الزيارات و التغافر، وكذا تبادل أطباق الحلويات فيما بينها.

كما شهد اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك التزام للتجار والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالمداومة، وفقا لرئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة صافي بختي الذي أشار إلى أن الفرق الرقابية ال 20 التابعة للمديرية سجلت في الفترة الصباحية، استجابة واسعة واحترام التجار لنظام المداومة المسطرعبر الولاية، مما سمح بتوفير مختلف المواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع، لافتا إلى تسخير 559 تاجرا ومتعاملا عبر بلديات الولاية، لضمان المداومة خلال أيام العيد.