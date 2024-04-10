إستجابة كلية للمداومة من طرف التجار في أول أيام عيد الفطر عبر 7 ولايات بشرق البلاد

باتنة- تم تسجيل إستجابة كلية للتجار والمتعاملين الإقتصاديين المسخرين لضمان المداومة في أول أيام عيد الفطر المبارك عبر 7 ولايات بشرق البلاد تابعة للمديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية باتنة، حسبما إستفيد يوم الأربعاء من ذات المديرية.

و في تصريح لوأج أوضح رئيس مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظيم السوق بذات المديرية، مراد مزغاش، أن نسبة الاستجابة الإجمالية لبرنامج المداومة عبر الولايات التابعة لهذه الناحية وهي : باتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة وقسنطينة وبسكرة وأولاد جلال بلغت 100 بالمائة مع تسجيل وفرة وتنوع في مختلف المنتجات بما في ذلك المواد واسعة الاستهلاك . و أبرز بأنه تم تسخير 6.189 متعاملا اقتصاديا وتاجرا لضمان المداومة خلال هذه المناسبة الدينية عبر الولايات السبع التابعة لذات المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات التي تضم في مجملها 46.784 متعاملا اقتصاديا وتاجرا ينشطون في مختلف الميادين.

و جندت مصالح التجارة بالجهة 288 عون رقابة من ضمن 1.109 أعوان تابعين لمديريات ذات القطاع على مستوى الولايات التابعة لناحية باتنة من أجل متابعة مدى التزام التجار المسخرين بتطبيق جدول المداومة المسطر في أيام عيد الفطر المبارك.

و بباتنة لوحظت استجابة واسعة للتجار المداومين لاسيما بعاصمة الولاية التي وقف بها المدير المركزي بوزارة التجارة وترقية الصادرات عبد الرحمان سعدي على مدى التزام التجار المسخرين بالبرنامج المسطر للنشاط في أول أيام العيد وعاين ذات المسؤول عدة نقاط بعاصمة الولاية من بينها: ملبنة الأوراس ومطاحن الأوراس وكذا بعض الوحدات الإنتاجية والمخابز والفضاءات التجارية متطرقا إلى التجاوب الكبير للتجار الذي تمت ملاحظته بالمدينة وكذا احترامهم للمداومة المسطرة من طرف المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات.

كما تم تسجيل التزام تام للتجار والمتعاملين الاقتصاديين عبر ولايات سكيكدة وعنابة وسطيف وميلة بنظام المداومة والخاص بضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمواد واسع الاستهلاك خلال أيام عيد الفطر المبارك حيث قامت إطارات مركزية بالوزارة بزيارات معاينة لهذه الولايات للوقوف ميدانيا على مدى استجابة التجار المسخرين.

فبولاية سكيكدة، سجلت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات نسبة استجابة تقدر ب 100 بالمائة من قبل 915 تاجرا مسخرا للمناوبة، حسبما أوضحه المدير العام للرقابة وقمع الغش بالوزارة الوصية، محمد مزغاش. و أفاد بأنه "تم خلال ال20 يوما الأولى من شهر رمضان الفضيل القيام ب136 ألف تدخل ترتب عنهم تسجيل أكثر من 26 ألف مخالفة و تحرير 25 ألف محضر إحالة على العدالة". و قام السيد مزغاش الذي كان مرفقا بالسيد عبد اللطيف عيشاوي المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات لناحية عنابة بمعاينة وحدتي إنتاج الحليب المبستر ومشتقات الحليب وكذا إنتاج مشتقات الحبوب المتواجدتين بالمنطقة الصناعية حمروش حمودي ببلدية حمادي كرومة. و نفس الأمر بالنسبة لولاية عنابة التي وقفت على نسبة استجابة التجار و المتعاملين الاقتصاديين بها لنظام المداومة، مديرة التجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات السيدة فرح مكيداش رفقة مسؤولي القطاع بالولاية حيث قدرت في هذا الإطار نسبة الاستجابة ب 99,83 بالمائة، حسب رئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي بالمديرية المحلية لذات القطاع السيد عبد الرحمان سمعى الذى رافق بالمناسبة المسؤولة المركزية في هذه الزيارة التفقدية التي تم خلالها الوقوف على مدى وفرة المواد الغدائية خاصة منها المواد الغدائية المدعمة واللحوم المستوردة بعدد من المساحات التجارية الكبرى إضافة إلى التزام اصحاب المخابز بضمان المداومة بكل من عنابة والبوني والحجار. و بسطيف، صرح المدير المركزي بالمديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها بذات الدائرة الوزارية الحاج دعاشي, بأن تواجده بعاصمة الهضاب العليا يندرج في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة و ترقية الصادرات من أجل ضمان تموين منتظم للمواطن بمختلف المواد الواسعة الاستهلاك خلال أيام عيد الفطر الثلاث.

و أوضح أنه تم تكليف الإطارات المركزية لوزارة التجارة و ترقية الصادرات للوقوف ميدانيا على مدى احترام التجار و المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإنتاج و التوزيع, المسخرين للمداومة على مستوى أغلب ولايات الوطن.

و أردف قائلا أنه سيجوب مختلف مناطق الولاية, رفقة المدير الجهوي للتجارة و ترقية الصادرات لخضر تريعة و المدير الولائي للتجارة رشيد حمادي خلال أيام العيد الثلاثة, للوقوف على مدى احترام التجار لنظام المداومة.