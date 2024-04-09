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باتنة: المجاهد محمد صاغور المدعو حمة في ذمة الله

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 أفريل 2024 13:44     الفئـة : جهـوي

باتنة - توفي صباح اليوم الثلاثاء ببلدية بولهيلات بولاية باتنة أمين قسمة المجاهدين لناحية الشمرة المجاهد محمد صاغور المدعو حمة عن عمر ناهز ال 90 سنة بعد مرض عضال ألزمه الفراش في الأشهر الأخيرة، حسب ما علم من أفراد عائلته.

 و ولد المرحوم في 14 مارس 1934 ببولهيلات والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 بالقسمة الرابعة الناحية الثالثة المنطقة الثانية من الولاية التاريخية الأولى، حسب معلومات مستقاة من ملحقة متحف المجاهد بباتنة.

ويعد المرحوم ـوفق المصدرـ أحد أبطال جبل بوعريف (يمتد من جنوب غرب الشمرة إلى شمال شرق مدينة باتنة) و رفيق الشهيد البطل العايلة العيفة و شارك في العديد من المعارك وجمعته صداقات وطيدة مع الشهيد أحمد بن بوجمعة والمجاهد المتوفى شعبان حبرة وكذا المجاهد الرائد عمار ملاح.

وكان الفقيد شاهدا حيا على المعركة التي استشهد فيها الشهيد علي النمر في 06 يونيو 1958 بجبل شيلية (يابوس بخنشلة) المعروفة ب"معركة علي النمر" والتي امتدت يومي 4 و5 يونيو من ذات السنة.

وسيوارى جثمان المرحوم الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة بولهيلات.

كلـمات مفتـاحيــة :
باتنة: المجاهد محمد صاغور المدعو حمة في ذمة الله
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 أفريل 2024 13:44     الفئـة : جهـوي   شارك

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