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مؤسسة النظافة لولاية الجزائر تسطر برنامجا خاصا بعيد الفطر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 أفريل 2024 11:29     الفئـة : جهـوي
مؤسسة النظافة لولاية الجزائر تسطر برنامجا خاصا بعيد الفطر

الجزائر - سطرت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر "نات كوم"، برنامجا خاصا بعيد الفطر، من خلال مضاعفة جهود عمليات التنظيف على مدار أيام العيد، إلى جانب وضع برنامج خاص بغسل المحاور المؤدية للمساجد، لتمكين المواطنين من إحياء هذه المناسبة في أفضل الظروف.

وأوضح رئيس القسم التقني والبيئي بالمؤسسة، بوعلام قريسي، في تصريح ل/وأج، أن المؤسسة قامت بتمديد العمل بالبرنامج الرمضاني المتسم بتجنيد أكبر عدد ممكن من الأعوان ومختلف الآليات، خاصة ليلة العيد لتفادي تراكم النفايات.

وأحدثت مصالح مؤسسة "نات كوم"، تعديلا في توقيت رفع النفايات، بداية من تكثيف العمل ليلا، وتنظيم عدة خرجات بالنسبة للشاحنات، تنطلق بعد صلاة العيد إلى بداية الزوال، يليه الفريق الثاني من بداية الزوال إلى بداية المساء لتجوب تلك العمليات الشوارع الرئيسية والأماكن العامة التي تعرف حضورا كثيفا خلال المناسبات، بينما ينطلق العمل الرئيسي الليلي بداية من الثامنة مساء.

وتم برمجة خرجات متعددة على مستوى أبرز الأماكن العامة بالعاصمة، على غرار رياض الفتح، وحديقة التجارب، ومنتزه الصابلات، الحراش، في ظل التوافد الكبير عليها.

وفي ذات الإطار، تم تخصيص عدد كبير من الفرق المكلفة بعمليات الكنس، سواء خلال الفترة الليلية أو على مدار النهار بداية من بعد صلاة الفجر إلى غاية الزوال ليخلفهم فريق آخر. ويدعم هؤلاء الأعوان --يضيف المسؤول ذاته-- حوالي 20 آلية كنس تجوب الشوارع الرئيسية.

كما وضعت المؤسسة برنامجا خاصا بالمساجد، سواء ما تعلق برفع النفايات أو عمليات الكنس، وخاصة غسل محيطها والمحاور المؤدية إليها، على وجه الخصوص ليلة العيد.

أما بالنسبة للحاويات، فكشف السيد غريسي أن المؤسسة عمدت لتدعيم الأحياء بحوالي 6000 حاوية على مدار الشهرين الماضيين، يضاف لها تجارب الحاويات المخصصة لجمع البلاستيك بالساحات الرئيسية.

 

                --- انخفاض تبذير الخبز في رمضان ---

 

وفيما تعلق بالحصيلة الرمضانية، أحصت مصالح المؤسسة رفع حوالي 33 ألف طن من النفايات المنزلية خلال شهر رمضان، بزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة عن شهر رمضان السنة الماضية، بينما تم تسجيل انخفاض في كميات الخبز مقارنة بالسنة الماضية.

من جهة أخرى، سطرت مصالح المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك عدة حملات تحسيسية على رأسها حملة التوجه للمنازل والتقرب من المواطنين لتوعيتهم، إلى جانب إطلاق ومضات إعلانية، والتنسيق مع المساجد للتوعية حول ضرورة تفادي التبذير وفرز النفايات، ناهيك عن التنسيق مع حركات المجتمع المدني.

وبالمناسبة، دعا رئيس القسم التقني والبيئي بالمؤسسة، المواطنين إلى التعامل بإيجابية مع جهود أعوان النظافة من خلال احترام مواقيت رمي النفايات وفرزها، إلى جانب التواصل مع المؤسسة سواء من خلال أرقام الهاتف: 023553138، أو 0784489235، أو صفحتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
مؤسسة النظافة لولاية الجزائر تسطر برنامجا خاصا بعيد الفطر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 أفريل 2024 11:29     الفئـة : جهـوي   شارك

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