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عرقاب يستقبل نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولاية البليدة

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 16:52     الفئـة : جهـوي
عرقاب يستقبل نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولاية البليدة

الجزائر- إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن البليدة للإستماع للإنشغالات المطروحة بهذه الولاية ذات الصلة بالقطاع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و جرى اللقاء, بمقر الوزارة, مع كل من النواب حمزة حملاوي, ومصطفى تمار, ويعقوب الفرطاس, وعبد القادر جيشرقي, وحمزة الزغيمي, وأيوب طهراوي, بحضور إطارات من الوزارة, يضيف نفس المصدر.

و خلال هذا اللقاء, استمع الوزير الى انشغالات النواب في مجال الطاقة والمناجم, لاسيما فيما يخص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية وخاصة التجمعات السكنية الجديدة منها والريفية, وكذا المستثمرات الفلاحية.

كما تم التطرق الى ملف تزويد المناطق المعزولة بالولاية بصهاريج غاز البروبان وكذا المناطق الجبلية كمنطقة الشريعة.

و تمحور اللقاء أيضا حول بعض المشاريع الطاقوية المسجلة والجارية بولاية البليدة, بالإضافة الى دراسة امكانية فتح وكالات تجارية جديدة لشركة سونلغاز وتموين الفرق الرياضية وبالخصوص فريق وداد بوفاريك لكرة السلة.

و قدم السيد عرقاب بالمناسبة توضيحات عن مجمل انشغالات النواب, معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها.

كما أكد على حرص القطاع ومؤسساته لتجسيد واستكمال برامج الربط الطاقوي بالولاية, لاسيما بالطاقة الكهربائية, لفائدة الساكنة والمستثمرات الفلاحية, حسب البيان الذي أضاف انه تم لحد الآن ربط 234 مستثمرة.

و وفقا لنفس المصدر, فقد بلغت نسبة الربط بالكهرباء على مستوى ولاية البليدة 97 بالمائة, في حين بلغت نسبة الربط بالغاز الطبيعي 87 بالمائة.

آخر تعديل على الإثنين, 08 أفريل 2024 18:19
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عرقاب يستقبل نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولاية البليدة
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 16:52     الفئـة : جهـوي   شارك

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