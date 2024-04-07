معسكر: جثمان المجاهد بدريسي عبد القادر يوارى الثرى بمقبرة "سيدي موفق"

و استنادا إلى مديرية المجاهدين و ذوي الحقوق فإن الفقيد وافته المنية صباح اليوم بمقر سكناه بمدينة معسكر عن عمر ناهز 89 سنة إثر وعكة صحية.
و قد إلتحق المجاهد الراحل الذي ولد سنة 1935 بمدينة معسكر بصفوف الثورة التحريرية المجيدة سنة 1956 حيث كان عضوا بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالمنطقة السادسة للولاية الخامسة التاريخية.
و ألقت السلطات الاستعمارية الفرنسية القبض عليه بتاريخ 21 نوفمبر 1956 و تم إطلاق سراحه نهاية سنة 1958 ليعود إلى نشاطه الثوري بمدينة معسكر في نفس السنة إلى غاية الاستقلال، حسب نفس المصدر.