Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

معسكر: جثمان المجاهد بدريسي عبد القادر يوارى الثرى بمقبرة "سيدي موفق"

  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 16:30     الفئـة : جهـوي

معسكر- ووري الثرى بعد ظهر يوم الأحد بمقبرة "سيدي موفق" ببلدية معسكر جثمان المجاهد بدريسي عبد القادر بحضور مجاهدين و أقارب الفقيد وجمع غفير من المواطنين.

و استنادا إلى مديرية المجاهدين و ذوي الحقوق فإن الفقيد وافته المنية صباح اليوم بمقر سكناه بمدينة معسكر عن عمر ناهز 89 سنة إثر وعكة صحية.

و قد إلتحق المجاهد الراحل الذي ولد سنة 1935 بمدينة معسكر بصفوف الثورة التحريرية المجيدة سنة 1956 حيث كان عضوا بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالمنطقة السادسة للولاية الخامسة التاريخية.

و ألقت السلطات الاستعمارية الفرنسية القبض عليه بتاريخ 21 نوفمبر 1956 و تم إطلاق سراحه نهاية سنة 1958 ليعود إلى نشاطه الثوري بمدينة معسكر في نفس السنة إلى غاية الاستقلال، حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 07 أفريل 2024 16:47
كلـمات مفتـاحيــة :
معسكر: جثمان المجاهد بدريسي عبد القادر يوارى الثرى بمقبرة "سيدي موفق"
  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 16:30     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.08

محروقات: سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع "توتال إنرجيز"

24.04.08

حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 1461 آخرين خلال أسبوع

24.04.08

اجتماع بشأن طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، مطلب الجزائر الدائم الذي ترافع من…

24.04.08

الفنان الأوراسي قدور بورزام في ذمة الله

24.04.08

بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عطاف يشرع في زيارة رسمية إلى كينيا

24.04.08

إختتام الطبعة ال14 لحفظ القرآن والترتيل لصالح المحبوسين: قرابة ال10 آلاف مشاركا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.07

رئيس حركة مجتمع السلم: تضامن الجزائريين ودعمهم للقضية الفلسطينية نابع من مسارهم التاريخي…

24.04.07

القنصلية الجزائرية العامة بليل تعلن عن إجراء جديد لتحسين نوعية خدماتها

24.04.07

الجزائر اليوم "واحة للأمن والسكينة رغم كل المحاولات البائسة لاستهداف انسجامها ووحدتها"

24.04.07

ندوة حول قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بحقوق المرأة

24.04.07

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

24.04.07

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى مملكة إسواتيني