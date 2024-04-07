معسكر: انتعاش كبير لتجارة بيع حلويات وحياكة عباءة الرجال تحضيرا لعيد الفطر المبارك

معسكر - تشهد تجارة بيع حلويات عيد الفطر المبارك خلال هذه الأيام بمدينة معسكر انتعاشا كبيرا قبيل الاحتفال بهذه المناسبة الدينية بدل تحضيرها في البيوت كما جرت عليه العادة في السنوات الماضية.

والمتجول في الشوارع الرئيسية وأحياء مدينة معسكر على غرار "الركابة" و "الدودويات" و "الأمير عبد القادر" وطريق "الواد" يلاحظ ذلك الإقبال الكبير للمواطنين ولاسيما ربات البيوت على اقتناء حلويات العيد مما ساهم في انتعاش تجارة بيع هذه الحلويات في وقت لم تكن هذه التجارة تعرف إقبالا خلال السنوات القليلة الماضية.

ويضطر أصحاب محلات بيع حلويات العيد إلى تموين محلاتهم كل ساعة أو ساعتين بالنظر لنفاذ بضاعتهم التي يزداد عليها الطلب خلال هذه الأيام التي تسبق الاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك.

و يفسر الحاج عبد الله وهو صاحب محل لبيع الحلويات بمنطقة "الركابة" بوسط مدينة معسكر في تصريح ل /وأج انتعاش تجارة بيع حلويات العيد "لتفضيل الكثير من ربات البيوت بعاصمة الولاية اقتناء حلوى العيد بدل تحضيرها بمساكنهن فضلا على النوعية الجيدة لهذه الحلويات سواء من حيث الشكل أو المذاق إلى جانب غلاء أسعار مستلزمات إعدادها الأمر الذي يدفع ربات البيوت على اقتناء الحلوى جاهزة وبسعر معقول".

وأضاف بأن "هذه التجارة لم تعرف هذا الانتعاش و هذا الإقبال من قبل ربات البيوت خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى مدينة معسكر".

وتجد ربات البيوت ضالتها في اقتناء مختلف الأنواع من حلويات العيد حيث تفضلن ملئ علب هذه الحلويات لوحدهن واختيار ما يلبي أذواقهن للتحضير الجيد لاستقال عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الشأن تقول السيدة سعاد وهي ربت بيت من مدينة معسكر في تصريح ل /وأج بأنها "منذ ثلاث سنوات تقتني حلويات العيد سواء التقليدية أو العصرية بدل تحضيرها في منزلها و ذلك لكون عملية الشراء توفر عليها الجهد و الوقت لاسيما خلال إعداد هذه الحلويات وكذا لنوعيتها الجيدة و السعر الذي تباع به و الذي تجده مناسب".

وأشارت سيدة أخرى من نفس المدينة بأنها "تفضل اقتناء حلوى العيد من المحلات المنتشرة بالمدينة بدل تحضيرها في المنزل لكون هذه الحلويات متوفرة بكثرة في كل الأوقات و كذا ليتسنى لها كسب الوقت لتنظيف وتزيين منزلها استعدادا لعيد الفطر المبارك".

== عودة نشاط حياكة عباءة الرجال تحضيرا لعيد الفطر المبارك ==

ومن جهة أخرى، تسجل حرفة حياكة عباءة الرجال أو كما يطلق عليها بالعباية عودة على مستوى عدد من ورشات الخياطة بمدينة معسكر و التي يتم حياكتها خصيصا للتحضير لمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بعد غياب لعدة سنوات حسبما لوحظ.

ويسجل هذا النشاط لاسيما على مستوى شارع "الأمير عبد القادر"بوسط عاصمة الولاية أين تنشطر عدة ورشات للخياطة و التي تشهد طلبا متزايدا على حياكة عباءات الرجال لاسيما للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة.

وتشهد في هذا الإطار ورشة الحرفي عبد القادر، حركة غير عادية من خلال انهماك العاملين بها على حياكة عدد لابأس به من عباءات الرجال الخاصة بالعيد و التي ينتظر أصحابها استلامها قبيل هذه المناسبة الدينية.

وفي هذا الصدد، يقول هذا الحرفي في تصريح ل /وأج بأن "بدأ باستقبال الطلبيات على حياكة هذه العباءات خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم حيث يكثر عليها الطلب خاصة من قبل الرجال الذين تفوق أعمارهم 60 سنة والذين يفضلون لباسا رجاليا تقليديا خلال مناسبة عيد الفطر المبارك بدل اقتناء عباءات عصرية بأسعار مرتفعة بمحلات بيع هذا النوع من الألبسة بوسط المدينة".

و لاحظ ذات المتحدث عودة هذا النشاط بقوة خلال هذا الشهر الفضيل من هذه السنة مفسرا ذلك رغبة زبائنه في العودة إلى اللباس التقليدي المعسكري للاحتفال بعيد الفطر المبارك وكذا ما لاحظوه من ارتفاع أسعار العباءات العصرية.

وأشار السيد عبد القادر بأنه "يعتمد في حياكة هذه العباءات أحيانا على الأقمشة التي بحوزته وأحيانا بالأقمشة التي يجلبها له الزبون ليتم حياكتها بصورة جميلة ومتقنة وتكون مناسبة لعمر الزبون الذي في الغالب يفوق سنه 60 سنة".

و من جهته، يتفق الحاج منصور (73 سنة) مع رأي هذا الحرفي حيث أبرز ل /وأج بأنه "يفضل حياكة عباءة تقليدية خاصة بالاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك من يد هذا الحرفي والتي تكون بسعر معقول وبنوعية جيدة بدل اقتناء عباءة عصرية بسعر "مرتفع جدا" ولا تتناسب وسنه.

ومن جانبه، دعا الحرفي عيسى مسؤولي قطاع الصناعة التقليدية بالولاية إلى "ضرورة تثمين حرفة حياكة عباءة الرجال بالمنطقة والمحافظة عليها من الزوال من خلال تكوين حرفيين شباب في هذا النشاط".