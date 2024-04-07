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قسنطينة:  2116 تاجرا لضمان المداومة خلال يومي عيد الفطر

  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 10:43     الفئـة : جهـوي

قسنطينة - تم تسخير 2.116 تاجرا تابعا لمختلف بلديات ولاية قسنطينة لضمان المداومة خلال يومي عيد الفطر المبارك، حسب ما أفاد به اليوم الأحد مدير التجارة و ترقية الصادرات بالولاية.

وأوضح علي مرداس لوأج أن ''مصالح قطاعه قامت في الآونة الأخيرة بتوزيع 2116 تسخيره على أصحاب المحلات والمقاهي والمخابز والمطاعم وكذا الصيدليات ومحطات التزويد بالوقود من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية واسعة الاستهلاك والأدوية والوقود''.

وأشار نفس المصدر أن بين المسخرين للمداومة 1070 تاجر تجزئة للمواد الغذائية و الخضر و الفواكه، 188 خبازا، 858 أخر ينشطون في مختلف النشاطات الخدماتية على غرار المطاعم و محلات صيانة السيارات، 4 ملبنات و 37 موزعا للحليب بالإضافة إلى 7 مطاحن.

وأضاف السيد مرداس، أن المديرية الولائية للتجارة و ترقية الصادرات قامت بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بتسخير 203 صيدليا كما تم أيضا بالتنسيق مع مديرية الطاقة لضمان المداومة عبر 42 محطة وقود.

ولتجسيد برنامج المداومة قامت مديرية ذات القطاع بتجنيد 66 عون رقابة سيجوبون كافة أحياء و بلديات الولاية للتأكد من تطبيق التعليمات المناوبة والسهر على توفر المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع، مشيرا أن عدم امتثال التجار وأصحاب المحلات المكلفين بمزاولة نشاطهم خلال أيام العيد سيعرضهم لإجراءات قانونية ردعية.

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة:  2116 تاجرا لضمان المداومة خلال يومي عيد الفطر
  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 10:43     الفئـة : جهـوي   شارك

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