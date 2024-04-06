البليدة: تدعيم الحظيرة الفندقية بمشاريع جديدة سيغطي حاجيات الولاية

البليدة - تحصي ولاية البليدة العديد من ورشات انجاز مركبات سياحية و رياضية وفنادق جديدة ستساهم عقب دخولها حيز الخدمة في تدعيم الحظيرة الفندقية بالولاية التي تحتاج لمثل هذه المرافق لتلبية طلبات زوارها، كما جاء اليوم السبت في تصريح لوزير السياحة و الصناعات التقليدية، مختار ديدوش.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقد قادته للولاية أن هذه الأخيرة تحصي العديد من ورشات انجاز مركبات سياحية و رياضية و كذا فنادق ستساهم في تغطية "النقص المسجل بالولاية" خاصة و أنها تستقبل عدد معتبر من الزوار سنويا للسياحة أو الأعمال.

وسمحت هذه الزيارة، حسب السيد ديدوش، بالوقوف على سير عدد من هذه المشاريع الجديدة التي ستساهم في تدعيم الحظيرة الفندقية بعدد معتبر من الأسرة فضلا عن توفير خدمات أخرى.

وقد أشرف الوزير على وضع حجر أساس فندق من صنف "5 نجوم" يعتبر الأول من نوعه بالولاية تقدر طاقة استيعابه الاجمالية ب 185 سرير و مركب رياضي و فضاء للعب الأطفال و مركز تجاري.

وبالمناسبة، أشاد السيد ديدوش بهذا المشروع الواقع بشارع رئيسي يربط بين وسط المدينة و الطريق السيار شرق غرب حيث سيشكل قبلة زوار الولاية التي تعتبر قطب صناعي و سياحي.

ووقف الوزير أيضا على سير مشروع انجاز مركب رياضي سياحي بمدخل مدينة البليدة من الناحية الشمالية، مكون من مبنى يضم قاعات رياضة و مسبح ومساحات للعلب، يرتقب استلامه نهاية السنة الجارية على أن تستكمل أشغال الفندق الذي تبلغ طاقة استيعاب 94 سرير و كذا مطعم سنة 2025.

بدورها، ستتعزز منطقة الشريعة السياحية نهاية السنة الجارية بفندق جديد يوفر 90 سريرا لزوار هذه المنطقة السياحية فضلا عن تقديمه لعدة خدمات أخرى للسياح على غرار الاطعام و محلات تجارية، حسب التوضيحات المقدمة للوزير بعين المكان.

يذكر أن وزير السياحة و الصناعة التقليدية قد زار بمنطقة حمام ملوان، المحطة الحموية ومؤسسة فندقية خاصة، وحضر معرضا للصناعات التقليدية أقيم بدار الصناعات التقليدية بأولاد يعيش.