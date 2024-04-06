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مشاريع إعادة تأهيل العاصمة تشهد وتيرة تقدم معتبرة

  أدرج يـوم : السبت, 06 أفريل 2024 12:58     الفئـة : جهـوي
مشاريع إعادة تأهيل العاصمة تشهد وتيرة تقدم معتبرة

الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن المشاريع المندرجة في إطار إعادة تأهيل العاصمة تعرف وتيرة تقدم معتبرة، على رأسها فتح واجهة المدينة على البحر.


و خلال زيارة عمل وتفقد إلى إقليم ولاية الجزائر, رفقة والي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي, ورئيسة المجلس الشعبي الولائي, نجيبة جيلالي, أوضح السيد مراد أن "العديد من الفضاءات أعيد لها الاعتبار, بهدف استعادة العاصمة لمميزاتها على رأسها الواجهة البحرية, وهو ما يندرج ضمن المخطط الأزرق للمصالح الولائية".

و على هامش تفقده لأشغال تهيئة الواجهة البحرية على مستوى الجهة الغربية لميناء الجزائر (المسمكة), أبرز أن إعادة تهيئة الواجهة البحرية يعد "مشروعا طموحا يتضمن عدة نقاط على رأسها الدهاليز الرابطة بين القصبة وساحة الشهداء وإيصالها بالبحر", مشيرا إلى أن "هكذا مشاريع تصب في إطار استعادة الجزائر لبعدها الحضاري الذي حاول المستعمر الفرنسي طمسه عن طريق الهيمنة العمرانية وفصل الواجهة عن البحر, في حين يتم تدارك ذلك اليوم بتصميم وإنجاز جزائري من شأنه جعل العاصمة من أحسن المدن المتوسطية".
و بالمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد, تلقى الوزير عرضا بمركز القيادة والسيطرة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني, حول "مخطط فك الاختناق المروري بالعاصمة, عبر اعتماد نظام التسيير الآلي الذكي للإشارات ثلاثية الألوان, ونظام المراقبة بواسطة الفيديو".
و بحسب العرض, فإن المرحلة التجريبية لاعتماد نظام التسيير الآلي الذكي للإشارات ثلاثية الألوان المجسدة على مستوى 22 نقطة كخطوة أولى, "أثبتت نجاعتها". كما تم الكشف عن مشروع "توسعة نظام المراقبة بالفيديو ب5592 كاميرا مراقبة, تضاف إلى 1837 الحالية, وهو ما من شأنه توفير التغطية الشاملة للعاصمة".
و بالمناسبة, أكد السيد مراد أن اعتماد هذه الأنظمة "مكن من الرقي أكثر بالعاصمة وتفعيل انسيابية حركة المرور بالنسبة للمواطنين, إلى جانب تخفيف الضغط عن أعوان الأمن", مشددا على "ضرورة توفير كل التسهيلات التي من شأنها تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وتوسيعها لتشمل الولايات الكبرى".

 

 

آخر تعديل على السبت, 06 أفريل 2024 13:07
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مشاريع إعادة تأهيل العاصمة تشهد وتيرة تقدم معتبرة
  أدرج يـوم : السبت, 06 أفريل 2024 12:58     الفئـة : جهـوي   شارك

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