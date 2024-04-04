المنيعة: مشروع لربط أكثر من 800 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية  

المنيعة - يجري تجسيد مشروع يستهدف ربط أزيد من 800 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية بالمحيط الفلاحي "حاسي العبيد" (3 كلم شمال ولاية المنيعة) ، حسب ما أفادت به اليوم الخميس خلية الإتصال بمديرية التوزيع بشريكة سونلغاز.

ويتربع هذا المحيط الفلاحي على مساحة تفوق 3500 هكتار ويضم أكثر من 800 مستثمرة فلاحية تنشط في إنتاج التمور ومختلف الزراعات الإستراتيجية والخضر والفواكه وتربية المواشي ، حيث سيتم ربطها بشبكة الطاقة الكهربائية على مسافة 29 كلم بعضها ذات التوتر المنخفض وأخرى ذات توتر متوسط ، وفق ذات المصدر .

ويأتي هذا المشروع الذي يسجل مراحل ''متقدمة'' في الإنجاز استجابة للطلبات المتزايدة للمستثمرين على هذه الطاقة الحيوية لتجسيد مشاريعهم والإنخراط في مساعي الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي.

وتشمل هذه العملية التي خصص لها غلافا ماليا بقيمة 125 مليون دج إنجاز 15 محولا كهربائيا ، كما جرى توضيحه .

ومن المرتقب -- حسب ذات المصدر-- ربط عديد المحيطات الفلاحية الأخرى بولاية المنيعة بالطاقة الكهربائية وذلك في إطار مرافقة جهود السلطات العمومية للنهوض بقطاع الفلاحة بالمنطقة.

وكان والي الولاية مختار بن مالك قد شدد خلال زيارة تفقدية للمحيط الفلاحي "حاسي العبيد" على ضرورة احترام آجال تسليم هذا المشروع الذي من شأنه إعطاء دفعا قويا للمستثمرين في المجال الفلاحي .