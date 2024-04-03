التعاون الجزائري-الصيني: وفد من مقاطعة شنشي في زيارة إلى الجزائر العاصمة

و خلال ندوة صحفية نظمت بمقر سفارة الصين بالجزائر, صرح أمين اللجنة السياسية و القانونية للحزب الشيوعي الصيني بهذه المقاطعة, ليو كيانغ أن زيارة الوفد الصيني تهدف إلى "تنفيذ التوافق المهم" بين رئيسي الدولتين من أجل "تعزيز التبادلات والتعاون مع الجزائر على المستوى المحلي"والسماح للتعاون الثنائي "ببلوغ نتائج جديدة".

و قد ذكر السيد ليو كيانغ بالعلاقات التاريخية بين الجزائر والصين التي تربطها شراكة استراتيجية شاملة والتزام رئيسي البلدين "بتعميق التعاون في إطار مقاربة الجزائر الجديدة و مبادرة الحزام والطريق" خاصة في مجالات صناعة السيارات والفضاء و الفلاحة والثقافة والسياحة.

كما أكد المسؤول الصيني أن الجزائر والصين "ملتزمتان بتعاون يعود بالفائدة على الجانبين في العديد من المجالات وقد أصبحتا شريكين استراتيجيين" داعيا رجال الأعمال والصناعيين الجزائريين إلى اعداد مشاريع تعاون وإقامة شراكات في هذه المقاطعة التي كانت من قبل نقطة انطلاق طريق الحرير.