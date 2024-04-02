خنشلة : جثمان المجاهد عبد القادر فريتح يوارى الثرى بمقبرة أولاد رشاش

وحضر مراسم تشييع جنازة الفقيد الذي توفي فجر اليوم الثلاثاء ببيته العائلي بأولاد رشاش, والي خنشلة يوسف محيوت بمعية المدير الولائي للمجاهدين وذوي الحقوق علي عبد السلام والسلطات المحلية وممثلي الأسرة الثورية وعدد من رفقاء المجاهد الفقيد خلال ثورة التحرير المظفرة.
وعدد مدير المجاهدين و ذوي الحقوق لولاية خنشلة خلال الكلمة التأبينية التي ألقاها على الحضور بمقبرة أولاد رشاش مناقب وخصال المجاهد الراحل عبد القادر فريتح.
للإشارة ولد المجاهد المرحوم عبد القادر فريتح سنة 1940 بتماروت بأولاد رشاش والتحق بجيش التحرير الوطني بالولاية التاريخية الأولى سنة 1960 ليواصل النضال إلى غاية الاستقلال. وقد شغل الفقيد قبل وفاته منصب أمين قسمة المجاهدين ببلدية أولاد رشاش.