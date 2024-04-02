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البويرة: من الضروري إستكمال مشاريع توزيع المياه الصالحة للشرب "قبل الصيف"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 أفريل 2024 08:15     الفئـة : جهـوي
البويرة: من الضروري إستكمال مشاريع توزيع المياه الصالحة للشرب &quot;قبل الصيف&quot;

البويرة- أكد وزير الري طه دربال، يوم الإثنين في البويرة على ضرورة الإنتهاء من إنجاز كافة المشاريع الجارية في قطاع الموارد المائية عبر الولاية "في أقرب الآجال وبالجودة المطلوبة، قبل الصيف المقبل".

و أوضح الوزير عقب استماعه لعرض حول وضعية المشاريع الجاري انجازها في قطاع الموارد المائية بالبويرة، أن الولاية "عانت كثيرا من نقص المياه خلال الصائفة الماضية، بسبب شح مياه الأمطار المسجل منذ 7 أو 8 سنوات".

و ذكر في هذا الصدد بتخصيص الولاية، في إطار الجهود الرامية إلى سد هذا النقص، ب "جملة من المشاريع التي تم إطلاقها وأخرى سيتم إطلاقها قريبا"، مشددا على المسؤولين المحليين ب "ضرورة" السهر على تسليم هذه المشاريع "في أقرب الآجال مع احترام معايير الجودة، بغرض تمكين المواطنين من الاستفادة منها".

كما جدد وزير الري التذكير، بالمناسبة، أن الحل "الجذري والنهائي" لمشكلة شح الأمطار هو إنجاز محطات تحلية مياه البحر على مستوى الشريط الساحلي للبلاد، مشيرا إلى "تجنيد كافة الموارد المالية والمادية والبشرية لتحقيق هذا الهدف".

و أضاف بخصوص ولاية البويرة، انه سيتم ربط سد كودية أسردون بمحطة تحلية مياه البحر الجاري انجازها حاليا ببومرداس، في الوقت الذي سيتم فيه ربط سد تيلسديت بمحطة مماثلة جاري انجازها ببجاية.

و في سياق متصل، أكد السيد دربال على "ضرورة" إعادة استخدام المياه المصفاة في الري الفلاحي، سيما على مستوى هضبة عريب بعين بسام (غرب البويرة) ومحيط الساحل بمشداله والشرفة (شرقا).

و قال إن إعادة استخدام المياه المستعملة من شانه "إعادة بعث القطاع الفلاحي و المساهمة في تنويع الإنتاج وتنمية الاقتصاد الوطني".

و أعلن وزير الري بنفس المناسبة عن "تجهيز كل محطات معالجة المياه المستعملة بنظام المعالجة الثلاثية الذي يسمح برفع إمكانيات إعادة استخدام المياه المصفاة في مختلف القطاعات".

و كان وزير الري قد انتقل إلى محطة معالجة المياه بمدينة البويرة، قبل إشرافه على وضع حيز الخدمة لمشروع ربط 14 بلدية بسد تيلسديت، تم انجازه بغلاف قدره 450 مليون دينار.

و بمقر الولاية، أطلق السيد دربال أشغال إعادة تأهيل شبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب، قبل إشرافه ببلدية تاغزوت على وضع حيز الخدمة لمشروع ربط قرى آث القاضي وتالة بوغلال والكاف اوعرقوب بشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب.

كما انتقل إلى حيزر (شرق البويرة)، حيث أعطى إشارة انطلاق أشغال انجاز خزان مائي بسعة 500 م3 بقرية سليم، وخزان آخر بسعة 300 م3 بإغيل أزوقاغ.

و بعين الترك (غرب البويرة)، أشرف السيد دربال على وضع حيز الخدمة لمشروع ربط بلديات معتوقة ومرقب وزبوجة بشبكة توزيع المياه قبل معاينته بعين بسام لأشغال انجاز محطة لمعالجة المياه.

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 أفريل 2024 10:24
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البويرة: من الضروري إستكمال مشاريع توزيع المياه الصالحة للشرب "قبل الصيف"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 أفريل 2024 08:15     الفئـة : جهـوي   شارك

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