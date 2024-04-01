توقرت: ضرورة تثمين القدرات المنجمية بالولاية

توقرت - شدد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين بولاية توقرت على ضرورة تثمين وتطوير القدرات المنجمية التي تتوفر عليها هذه الولاية بما يساهم في التنمية الإقتصادية .

وأوضح الوزير خلال زيارة العمل التي قادته إلى الولاية رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال والرئيس المدير العام لشركة نفطال جمال شردود ورئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل " أن ولاية توقرت تتوفر على ثروة منجمية هامة من موارد طبيعية ومعدنية تستدعي تثمين هذه القدرات وتطوير تسييرها بنجاعة عالية بما يساهم في تنمية الإقتصاد الوطني واستحداث الثروة''.

وأعلن السيد عرقاب في هذا الإطار عن شروع فريق تقني على مستوى دائرته الوزارية في القيام بدراسة جيولوجية وإعداد خرائط وجرد الموارد المنجمية على مستوى ولاية توقرت وذلك في إطار إستراتيجية وطنية لضمان الإستغلال الأمثل للموارد المنجمية وكذا تهيئة بيئة مناسبة للإستثمار في النشاط المنجمي بهذه الولاية الفتية ، وهو الأمر الذي يأتي - يؤكد الوزير - ضمن أولويات والأهداف المسطرة للقطاع.

وتزخر ولاية توقرت بعديد الموارد المنجمية ، ومن أهمها الصلصال الذي يعد أكثر المعادن إستغلالا في قطاع الإستثمار بالإضافة إلى الجبس و الكلس والتيف حيث تم في هذا الصدد منح 45 ترخيصا من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية للإستثمار في النشاط المنجمي بالولاية، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

وأشرف وزير الطاقة والمناجم ببلدية تماسين على وضع حيز الخدمة شبكة الكهرباء لمستثمرة فلاحية على مساحة إجمالية قوامها 4 هكتار، وبطول شبكة كهربائية تفوق 1.5 كلم.

وأبرز الوزير في هذا الشأن جهود الدولة في تجسيد مشاريع ربط المحيطات الفلاحية بالطاقة الكهربائية عبر مختلف مناطق الوطن ، حيث شمل برنامج الكهرباء الفلاحية لغاية اليوم أزيد من 54 ألف مستثمرة على المستوى الوطني ، من بينها أكثر من 100 مستثمرة فلاحية بولاية توقرت التي استفادت من الربط بالطاقة الكهربائية.

وبالمناسبة أكد السيد محمد عرقاب حرص قطاعه على توفير الطاقة الكهربائية للنشاط الفلاحي على أوسع نطاق كخيار حتمي في إطار الإستراتيجية الوطنية لدعم الإنتاج الفلاحي الوطني .

واختتم وزير الطاقة والمناجم زيارته للولاية بتفقد المجمع البترولي ''بئر السبع''، حقل سوناطراك راما 1 و 2 حيث يندرج هذا المشروع (70 كلم جنوب شرق الولاية) في إطار تطوير الحقول البترولية بمنطقة توقرت ، حسبما أوضحه الوزير.