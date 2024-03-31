مجمع "جيبلي" للحليب ومشتقاته: افتتاح ست نقاط للبيع بوهران

وتتوزع هذه النقاط لتسويق منتجات "جيبلي" التي افتتحت بحضور والي وهران سعيد سعيود على أحياء "الياسمين" و"النور" و"بلقايد" ببلدية بئر الجير (شرق وهران) وبلديات قديل وأرزيو وبطيوة.

ويمكن هذا المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 10 ملايين دج من توفير عدة منتوجات على غرار الأجبان والحليب الطازج و حليب البقر المنزوع الدسم و اللبن والزبدة وقشدة الحليب والسمن و مختلف أنواع الياغورت، حسب الشروحات المقدمة بعين المكان.

وأبرزت الرئيسة المديرة العامة لمجمع "جيبلي" في تصريح للصحافة أن فتح هذه النقاط يهدف إلى التقرب أكثر من المواطنين مشيرة الى أنه سيتم فتح مرافق مماثلة أخرى بولاية وهران وباقي الولايات لتوفير مختلف المنتجات.

ومن جهته قال والي وهران أن مجمع "جيبلي" قام برفع حصة الولاية من مسحوق الحليب في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم بنسبة 20 بالمائة مما سمح بتحسين تزويد الساكنة بالحليب المدعم.