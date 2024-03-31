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مجمع "جيبلي" للحليب ومشتقاته: افتتاح ست نقاط للبيع بوهران

  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 14:40     الفئـة : جهـوي
مجمع &quot;جيبلي&quot; للحليب ومشتقاته: افتتاح ست نقاط للبيع بوهران

وهران - تعزز المجمع  العمومي "جيبلي" للحليب ومشتقاته اليوم الأحد بوهران بافتتاح ست نقاط لبيع منتجاته تحت إشراف الرئيسة المديرة العامة للمجمع سماح لحلوح.

وتتوزع هذه النقاط لتسويق منتجات "جيبلي" التي افتتحت بحضور والي وهران سعيد سعيود على أحياء "الياسمين" و"النور" و"بلقايد" ببلدية بئر الجير (شرق وهران) وبلديات قديل وأرزيو وبطيوة.

ويمكن هذا المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 10 ملايين دج من توفير عدة منتوجات على غرار الأجبان والحليب الطازج و حليب البقر المنزوع الدسم و اللبن والزبدة وقشدة الحليب والسمن و مختلف أنواع الياغورت، حسب الشروحات المقدمة بعين المكان.

وأبرزت الرئيسة المديرة العامة لمجمع "جيبلي" في تصريح للصحافة أن فتح هذه النقاط يهدف إلى التقرب أكثر من المواطنين مشيرة الى أنه سيتم فتح مرافق مماثلة أخرى بولاية وهران وباقي الولايات لتوفير مختلف المنتجات.

ومن جهته قال والي وهران أن مجمع "جيبلي" قام برفع حصة الولاية من مسحوق الحليب في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم بنسبة 20 بالمائة مما سمح بتحسين تزويد الساكنة بالحليب المدعم.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
مجمع "جيبلي" للحليب ومشتقاته: افتتاح ست نقاط للبيع بوهران
  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 14:40     الفئـة : جهـوي   شارك

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