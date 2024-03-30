رئيس الجمهورية يؤكد مواصلة زياراته الميدانية الى مختلف ولايات الوطن

وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام, ردا على سؤال بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر: "قبل الوقت ليس الوقت", في اشارة الى أنه لم يحن بعد الحديث عن ذلك, مضيفا أنه "لا يزال هناك برنامج لكي يطبق و لا يزال أزيد من 5 أشهر" على تاريخ هذا الموعد الرئاسي.
وكشف رئيس الجمهورية بذات المناسبة انه سيقوم ب"العديد من الزيارات الميدانية لولايات خنشلة , تيسمسيلت وتيزي وزو و ربما جانت", مضيفا في نفس السياق أن برنامج هذه الزيارات "لم يحدد بعد ولكن ان شاء الله سأزروها , وقد تكون هناك زيارات لولايات أخرى على غرار قسنطينة باتنة, تيارت".