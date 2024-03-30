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رئيس الجمهورية يؤكد مواصلة زياراته الميدانية الى مختلف ولايات الوطن

  أدرج يـوم : السبت, 30 مارس 2024 22:41     الفئـة : جهـوي
رئيس الجمهورية يؤكد مواصلة زياراته الميدانية الى مختلف ولايات الوطن

الجزائر  - أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , مساء اليوم السبت مواصلة زياراته الميدانية للولايات وذلك في اطار استكمال برنامجه, قبل موعد الرئاسيات المقبلة، التي قال أنه من السابق لأوانه الحديث عن ترشحه لها.

وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام, ردا على سؤال بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر: "قبل الوقت ليس الوقت", في اشارة الى أنه لم يحن بعد الحديث عن ذلك, مضيفا أنه "لا يزال هناك برنامج لكي يطبق و لا يزال أزيد من 5 أشهر" على تاريخ  هذا الموعد الرئاسي.

وكشف رئيس الجمهورية بذات المناسبة انه سيقوم ب"العديد من الزيارات الميدانية لولايات خنشلة , تيسمسيلت وتيزي وزو و ربما جانت",  مضيفا في نفس السياق أن برنامج هذه الزيارات "لم يحدد بعد ولكن ان شاء الله سأزروها , وقد تكون هناك زيارات لولايات أخرى على غرار قسنطينة باتنة, تيارت".

آخر تعديل على الأحد, 31 مارس 2024 11:11
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رئيس الجمهورية يؤكد مواصلة زياراته الميدانية الى مختلف ولايات الوطن
  أدرج يـوم : السبت, 30 مارس 2024 22:41     الفئـة : جهـوي   شارك

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