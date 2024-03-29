رمضان في الجنوب: مبادرات تضامنية لفائدة الفئات المعوزة وإفطار عابري السبيل 

ورقلة - تشهد ولايات جنوب الوطن منذ بداية شهر رمضان المبارك العديد من المبادرات التضامنية الموجهة لفائدة الفئات المعوزة وإفطار عابري السبيل والتي تكرس قيم التكافل الإجتماعي في هذا الشهر الفضيل .

ففي ولاية المنيعة تعكف مطاعم الرحمة على تقديم وجبات ساخنة لعابري السبيل يوميا إضافة إلى تقديم وجبات محمولة للعائلات المعوزة وذوي الدخل المحدود وكذا تقديم وجبات السحور لمستعملي الطريق الوطني رقم (1) والطريق الوطني رقم 51 الذي يعد مسلكا هاما يستعمله العديد من المسافرين العابرين من وإلى ولايات الجنوب والجنوب الكبير، بمشاركة الشباب المتطوعين وجمعيات المجتمع المدني وبالتنسيق مع مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن .

وفي سياق ذي صلة قام والي الولاية مختار بن مالك بتفقد أحد هذه المطاعم المتواجدة بمحاذاة الطريق الوطني رقم واحد ، حيث اطلع على الوجبات المقدمة لعابري السبيل والمسافرين ، مشددا على ضرورة مراعاة شروط النظافة ، مبرزا في ذات الوقت دور جمعيات المجتمع المدني والمتطوعين في إعطاء أسمى صور التكافل والتضامن الإجتماعي التي يتميز بها المجتمع الجزائري.

وفي هذا الإطار أكد مدير النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية المنيعة مروش محمد أن مصالحه أحصت خمس محطات لمطاعم الرحمة مرخصة موزعة عبر كافة تراب الولاية.

وفي ذات الشأن ترافق ذات المديرية الجمعيات وتفقد نشاطات مطاعم الرحمة بالتنسيق مع مصالح التجارة و الحماية المدنية والصحة لمراقبة شروط النظافة وصلاحية المواد الغذائية المستعملة في وجبات الإفطار.

وبولاية تمنراست فقد تم فتح ما لا يقل عن 20 مطعم الرحمة عبر تراب الولاية بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائري و الكشافة الإسلامية الجزائرية و جمعيات الأحياء و الجمعيات الخيرية بمرافقة و مراقبة من قبل اللجان القطاعية المختصة ، حيث تضمن هذه المطاعم تقديم وجبات إفطار كاملة أو محمولة بمعدل 500 وجبة يوميا ، حسب المنظمين .

كما جرى بولاية غرداية فتح 15 مطعم إفطار عبر تراب الولاية لفائدة عابري السبيل والذين هم بلا مأوى ، حيث يشرف على هذه الفضاءات التضامنية محسنون ومتبرعون ومتطوعون والهلال الأحمر الجزائري ، حسبما أوضح مدير النشاط الإجتماعي والتضامن محمد لخضر يونسي .

وتقدم تلك المطاعم يوميا 2000 وجبة ساخنة وأخرى باردة التي توزع يوميا لفائدة مستعملي الطريق الوطني رقم (1) المتوجهين إلى أقصى جنوب الوطن كما يقوم محسنون بتوزيع وجبات إفطار للصائمين على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين بغرداية .

وفي سياق متصل فقد استفادت 30.459 عائلة معوزة من المنحة الرمضانية التي تم صبها في حساباتهم البريدية الجارية قبل حلول الشهر الفضيل، كما جرى شرحه .

ومن جهته رصد قطاع الشؤون الدينية والأوقاف لولاية غرداية غلافا ماليا بقيمة تفوق 10 ملايين دج في إطار صندوق الزكاة لفائدة 1.057 عائلة معوزة التي أحصتها لجان المساجد .

أما بولاية توقرت فقد استفادت أكثر من 30.000 عائلة معوزة من منحة رمضان التضامنية، حيث شملت هذه العملية مختلف الشرائح الهشة من المعوزين وذوي الدخل الضعيف، عبر كافة بلديات الولاية الذين استوفت فيهم الشروط الازمة .

وضمن ذات المسعى تسهر اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بتوقرت على تنظيم حملة واسعة لإفطار الصائمين من عابري السبيل عبر 12 نقطة موزعة على مختلف بلديات الولاية ، يتم خلالها توزيع نحو 200 وجبة يوميا على مستوى كل نقطة.

ومن جهتها تعكف المؤسسة الخيرية الإجتماعية "بيت الخير" على توزيع مساعدات وطرود غذائية لفائدة العائلات المعوزة والتكفل باحتياجاتها الأساسية طيلة الشهر الفضيل ، الى جانب تنظيم زيارات للمرضى في المستشفيات.

وبدورها جندت جمعية "آفاق" أعضائها المتطوعين لتأطير موائد الرحمة لإفطار الصائمين على مستوى محطة المسافرين بمحاذاة الطريق الوطني رقم 3 حيث يتم تقديم أكثر من 250 وجبة على الطاولة، و100 وجبة محمولة يوميا ، حسب مسؤولي الجمعية .

وعلى نفس المنوال ، تحرص الجمعية الولائية ''الشفاء'' لرعاية مرضى السيلياك، على ضمان المرافقة اللازمة لهذه الفئة وتمكينها من قضاء شهر رمضان في ظروف صحية ونفسية جيدة، وذلك من خلال تلبية احتياجاتها الأساسية، لاسيما ما تعلق باقتناء الأدوية والمواد الغذائية المخصصة لها، إلى جانب مرافقتها بحملات وأنشطة تحسيسية وإرشادات وقائية تتعلق أساسا بالنظام الغذائي الواجب إتباعه بالنسبة لهذه الفئة من المرضى ، مثلما شرحت رئيسة الجمعية أحلام قويدر.

وتم بولاية ورقلة فتح 26 مطعم الرحمة عبر مختلف بلديات الولاية بمبادرة من الولاية و مؤسسات اقتصادية وجمعيات خيرية و اجتماعية و محسنين كما أوضح مدير قطاع النشاط الإجتماعي والتضامن أحمد ساخي.

كما استفاد ما لا يقل عن 10.811 شخص من الفقراء و المحتاجين من منحة التضامن لشهر رمضان المعظم ، وفق ذات المصدر.

و من جهتها وزعت اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري 1.000 طرد غذائي على العائلات المعوزة ، الى جانب منح وجبات افطار محمولة لفائدة مستعملي الطريق على مستوى محوري بركاوي وحاسي مسعود ، كما ذكرت رئيسة اللجنة جمعة مرابط .