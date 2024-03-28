وكيل الجمهورية: توقيف المشتبه فيه في قضية قتل شخص طعنا بالجلفة

و أوضح نفس المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الإدريسية الرأي العام أنه بتاريخ 27 مارس 2024 وفي حدود الساعة منتصف الليل والنصف، تلقت مصالح أمن دائرة الإدريسية مكالمة هاتفية من طرف عناصر الحماية المدنية مفادها تلقيهم بلاغا عن وجود شخص ملقى على سلم درج داخل منزله الكائن بالإدريسية. على الفور، تنقل عناصر الأمن إلى عين المكان وتبين أن الأمر يتعلق بالضحية (ر.ع) وعوينت عليه آثار عدة طعنات على مستوى أنحاء متفرقة من جسمه".

و قد "تنقل وكيل الجمهورية، فور إخطاره بالوقائع، إلى مسرح الجريمة وأسدى تعليمات للضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي, حيث تم تحديد المشتبه فيه وتوقيفه وسيتم تقديمه أمام النيابة بعد الانتهاء من التحريات", وفقا لما تضمنه ذات البيان.