إحياء ذكرى إستشهاد العقيدين عميروش وسي الحواس "سانحة لإستحضار تضحيات أولئك الذين سطروا في ذاكرة الوطن تاريخا حافلا"

المسيلة - أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس من المسيلة أن إحياء الذكرى ال65 لاستشهاد العقيدين عميروش (1926ـ1959) و سي الحواس (1923ـ1959) تمثل "سانحة عظيمة نستحضر من خلالها تضحيات أولئك الذين سطروا في ذاكرة الوطن تاريخا حافلا مشرفا بالوفاء".

و في كلمة ألقاها بمقبرة الشهداء بجبل ثامر ببلدية سيدي أمحمد على هامش إشرافه على إحياء ذات الذكرى، أوضح الوزير أن "إحياء هذه الذكرى المجيدة عرفان بتضحيات الشهداء الأبرار واستذكار لمآثرهم وتحسيس للأجيال بمعاني الوطنية والفداء، و كذا استحضار لمدى عظمة التحدي التاريخي، الذي خاضه بنات وأبناء الجزائر البواسل".

وقال في ذات السياق "إن الشهداء الأبطال هم النهج و القدوة و هم وحدهم من يلهموننا خط السير" معتبرا إياهم "معالم الطريق الذي تتحصن به الأجيال، و فخرا وطاقة معنوية وقيمية لصون هذا الوطن لما رسموه من معاني الرجولة والتضحية بأرواحهم ودمائهم الزكية الطاهرة، وصنعوا في الجبال والوهاد مجد الوطن وسؤدد الأمة".

وأضاف السيد ربيقة أن ذكرى استشهاد العقيدين عميروش وسي الحواس و كذا كل شهداء الجزائر "ستظل حية وحاضرة في ذاكرة الأجيال، خالدة في الوجدان" واصفا تضحياتهم ب "القوة التي تزيدنا عزيمة وإصرارا وتماسكا وتلاحما للبذل والعطاء والتضحية للوطن ومن أجله".

و أضاف بالمناسبة "وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في كلمته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للشهيد لسنة 2024" حيث قال فيها ـ وفق ذات الوزيرـ " نحيي هذا اليوم المبارك وبشائر الجزائر الجديدة مرتسمة في آفاق هذه الأرض وديعة الشهداء الذين نستمد من خصالهم في التضحية ونكران الذات، العزيمة والقدرة على مواصلة الأشواط والمراحل نحو الأهداف السامية والغايات الوطنية النبيلة التي أسس منطلقاتها شهداؤنا بأنهار من الدماء".

و كان وزير المجاهدين و ذوي الحقوق قد أعطى بالمناسبة إشارة انطلاق مشروع توسعة متحف العقيدين سي الحواس و عميروش ببلدية سيدي أمحمد و الذي سيشمل إنجاز قاعة للاستقبال و أخرى للعرض إضافة إلى التهيئة الخارجية لساحة العلم و سياج الجدار الخارجي للمتحف، و هي العمليات التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 48 مليون دج.