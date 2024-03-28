الجزائر - أكد وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الولايات الجنوبية ستحظى بالأولوية في برنامج توسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية والتي سيتدعم أسطولها ب15 طائرة ابتداء من 2025.

وأوضح السيد زهانة في جلسة علنية بمجلس الأمة, خصصت للأسئلة الشفوية, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستشرع في استلام 15 طائرة في 2025, ضمن برنامج يرمي لتدارك النقائص المسجلة مما سيسمح بتنشيط الملاحة الجوية الوطنية.

وسيمكن الانطلاق في الاستلام التدريجي لهذه الطائرات بتكثيف الخطوط وتعزيز برنامج رحلات الشركة, لاسيما نحو الولايات الجنوبية مما يمكن من تغطية طلب السكان بكل أريحية, حسبما جاء في رد الوزير على سؤال لعضو مجلس الأمة, محمد العربي سليماني (جبهة المستقبل).

وتطرق السيد زهانة في رده كذلك إلى برنامج شركة الخطوط الجوية الجزائرية لاستئجار طائرات من الحجم الكبير والمتوسط, ضمن التحضيرات الخاصة بموسمي الاصطياف والحج.

وفي رده على سؤال آخر للعضو أحمد بناي (الثلث الرئاسي) حول توسعة المطار الدولي أبو بكر بلقايد بالشلف, أوضح الوزير أنه ستتم دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع, كونه يقع قرب مطارات ذات طاقة استيعاب كبرى, على غرار مطاري الجزائر ووهران, مذكرا بأنه سبق وأن تم تسجيل الدراسة الخاصة بإنجاز مشروع توسعته واعادة تهيئته في سنة 2014 بقيمة 50 مليون دج وتم استلام هذه الدراسة في 2021.