Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الولايات الجنوبية ستحظى بالأولوية في برنامج توسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية

  أدرج يـوم : الخميس, 28 مارس 2024 13:51     الفئـة : جهـوي
الولايات الجنوبية ستحظى بالأولوية في برنامج توسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية

 الجزائر - أكد وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الولايات الجنوبية ستحظى بالأولوية في برنامج توسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية والتي سيتدعم أسطولها ب15 طائرة ابتداء من 2025.

وأوضح السيد زهانة في جلسة علنية بمجلس الأمة, خصصت للأسئلة الشفوية, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستشرع في استلام 15 طائرة في 2025, ضمن برنامج يرمي لتدارك النقائص المسجلة مما سيسمح بتنشيط الملاحة الجوية الوطنية.

وسيمكن الانطلاق في الاستلام التدريجي لهذه الطائرات بتكثيف الخطوط وتعزيز برنامج رحلات الشركة, لاسيما نحو الولايات الجنوبية مما يمكن من تغطية طلب السكان بكل أريحية, حسبما جاء في رد الوزير على سؤال لعضو مجلس الأمة, محمد العربي سليماني (جبهة المستقبل).

وتطرق السيد زهانة في رده كذلك إلى برنامج شركة الخطوط الجوية الجزائرية لاستئجار طائرات من الحجم الكبير والمتوسط, ضمن التحضيرات الخاصة بموسمي الاصطياف والحج.

وفي رده على سؤال آخر للعضو أحمد بناي (الثلث الرئاسي) حول توسعة المطار الدولي أبو بكر بلقايد بالشلف, أوضح الوزير أنه ستتم دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع, كونه يقع قرب مطارات ذات طاقة استيعاب كبرى, على غرار مطاري الجزائر ووهران, مذكرا بأنه سبق وأن تم تسجيل الدراسة الخاصة بإنجاز مشروع توسعته واعادة تهيئته في سنة 2014 بقيمة 50 مليون دج وتم استلام هذه الدراسة في 2021.

آخر تعديل على الجمعة, 29 مارس 2024 14:56
كلـمات مفتـاحيــة :
الولايات الجنوبية ستحظى بالأولوية في برنامج توسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية
  أدرج يـوم : الخميس, 28 مارس 2024 13:51     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.03.31

صناعة السيارات: حوالي مائة متعامل محلي يتموقعون من أجل التزويد بالمدخلات

24.03.31

المغرب: قوات الأمن تقمع مسيرات سلمية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ورافضة للتطبيع مع الكيان…

24.03.31

وزير التربية الوطنية يشيد بالنجاح الذي حققه إمتحان تقييم مكتسبات التعليم الإبتدائي

24.03.31

قسنطينة/المركب الرياضي 50 ألف مقعد: إطلاق المشروع بعد رفع التجميد

24.03.31

اعادة بعث الاستثمار: التأكيد على أهمية تثمين الاصلاحات الاقتصادية

24.03.31

تجارة: الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية سمحت بضبط الأسواق في رمضان

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.03.27

إحباط محاولات إدخال أزيد من 12 قنطارا من الكيف المعالج

24.03.27

رئيس الجمهورية يهنئ السيد باسيرو ديوماي فاي عقب إنتخابه رئيسا للسنغال

24.03.28

فرنسا : الجمعية الوطنية تصادق على مقترح لائحة تدين مجازر 17 اكتوبر 1961

24.03.28

الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لتنافس البرامج

24.03.28

وزير العدل يستقبل سفيرة مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر

24.03.28

المجموعة الجيوسياسية العربية تتأسف لعدم تمكن الاتحاد البرلماني الدولي من إقرار بند طارئ …