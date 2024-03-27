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تيسمسيلت: التأكيد على إحترام آجال إنجاز مختلف البرامج السكنية بالولاية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 مارس 2024 16:56     الفئـة : جهـوي
تيسمسيلت: التأكيد على إحترام آجال إنجاز مختلف البرامج السكنية بالولاية

تيسمسيلت - أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، يوم الثلاثاء بتيسمسيلت، على إحترام آجال إنجاز مختلف البرامج السكنية الموجهة للولاية مع الحرص على نوعية الأشغال.

و خلال زيارته التفقدية الى الولاية أمر الوزير القائمين على قطاع السكن بتيسمسيلت على "ضرورة الانتهاء من أشغال إنجاز مختلف البرامج السكنية بالولاية قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بتدعيم ورشات الإنجاز للإسراع من وتيرة الأشغال، ملحا على العمل بنظام ثلاث فرق لتسليم البرامج السكنية".

كما شدد السيد بلعريبي على الإسراع في الإجراءات لحصول المستفيدين من التحصيصات الاجتماعية للبناء الذاتي على الإعانات المالية التي خصصتها الدولة لهذا الصنف من السكن، مؤكدا على مرافقة قطاعه للولاية في القضاء على السكن الهش.

و قد قام الوزير خلال هذه الزيارة بمعاينة مشروع التهيئة الحضرية بوسط مدينة خميستي، وتفقد ورشات مختلف البرامج السكنية بالولاية ومنها التي استفادت بها في إطار البرنامج التكميلي للتنمية.

كما قدمت للوزير عروض حول مخطط شغل الأراضي ومدى تقدم أشغال تهيئة الطرقات والشبكات المختلفة لمشروعي 2000 سكن عمومي ايجاري المسجل في إطار البرنامج التكميلي للتنمية و1000 سكن بصيغة البيع بالإيجار بمنطقة بومنقوش بعاصمة الولاية ومجمع مدرسي ومتوسطة وثانوية ومقر للأمن الحضري بذات المنطقة.

و تلقى أيضا عرض حول العقار المسترجع عقب عملية هدم السكنات الفوضوية بعديد أحياء عاصمة الولاية.

آخر تعديل على الأربعاء, 27 مارس 2024 17:34
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تيسمسيلت: التأكيد على إحترام آجال إنجاز مختلف البرامج السكنية بالولاية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 مارس 2024 16:56     الفئـة : جهـوي   شارك

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