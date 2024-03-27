الماء الشروب في رمضان: زيادة كميات إضافية إنطلاقا من السدود و تشغيل عديد الآبار

الجزائر- تم ضخ كميات إضافية من المياه إنطلاقا من السدود، تتراوح ما بين 10000 م3 و 25000 م3 يوميا، كما تم تشغيل عديد الآبار الجديدة عبر البلاد، و ذلك في إطار تعزيز عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر رمضان، حسبما أكده يوم الأربعاء مسؤول بشركة الجزائرية للمياه.

و صرح المدير المركزي للاستغلال و الصيانة بالجزائرية للمياه, رمضان حوشان, في تصريح لواج, ان "تلك العمليات قد تم القيام بها من اجل معالجة العجز المسجل في المياه الصالحة للشرب في بعض مناطق الوطن, و تحسين التزود بهذه المادة الحيوية في مناطق اخرى, سيما خلال شهر رمضان". و أضاف في هذا الصدد, ان "لجنة تخصيص المياه قررت زيادة متوسط ضخ المياه من السدود في شهر رمضان تتراوح ما بين 15000 و 25000 م3 يوميا, بالنسبة لمدن شرق البلاد", مؤكدا ان حصة المياه المضافة تمت "وفقا للاحتياجات و امكانية السد المعني".

و أضاف ذات المسؤول, انه تم تسجيل "تساقط مطري معتبر" في مناطق شرق و وسط البلاد, مشيرا الى ان هذا التزويد الاضافي بالمياه جاء لتعزيز الكمية التي سبق تخصيصها و بالتالي تسمح بإمداد يومي بمياه الشرب لفائدة سكان عدة ولايات من شرق البلاد, سيم ا مدن عنابة و جيجل و الطارف و سوق اهراس.

أما فيما يخص منطقة وسط البلاد, يتراوح متوسط الزيادة المقررة للمياه, ما بين 10000 و 20000 م3/يوميا يضيف ذات المصدر, مؤكدا ان هذا الاجراء جاء ليعزز عملية تزويد سكان الجزائر العاصمة و تيزي وزو و بومرداس و البويرة بالمياه الصالحة للشرب.كما اكد السيد حوشان, ان تلك الكميات قد تم ضخها من سدود قدارة (بومرداس), و أسردون (البويرة), و تاقسبت (تيزي وزو), و تيشي حاف (بجاية), مشيرا الى ان هذه التخصيصات الإضافية قد سمحت برفع وثيرة توزيع الماء الشروب في بعض المناطق, اذ انتقلت من 10 ساعات الى 14 ساعة و حتى 16 ساعة في اليوم.

و سمحت هذه الكميات الاضافية أيضا لبعض البلديات بالانتقال من تزويد بالمياه ليوم واحد من كل ثلاثة أيام, ليصيح يوم من كل يومين, حسب ذات المسؤول.

كما أشار الى ان الجهود المبذولة لتلبية احتياجات سكان ولاية تيارت بغرب البلاد من الماء الشروب, قد سمحت قبل شهر رمضان, بتشغيل ثلاثة (3) أبار من المياه الجوفية لمنطقة توسنينة بحجم يومي يقدر ب5000 م3.

بالموازاة مع ذلك, فان الاشغال جارية لربط اربع (4) ابار جديدة بالمياه الجوفية لمنطقة مينا لفائدة ذات الولاية.