أشغال عمومية: رخروخ يستقبل نوابا بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية أدرار

الجزائر- إستقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن أدرار، حيث إستمع لعدد من الإنشغالات ذات الصلة بالقطاع بهذه الولايةإ حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, بحضور اطاراتها المركزية, وكذا مديري الأشغال العمومية لولايتي أدرار وبرج باجي مختار عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, تم التطرق إلى عدة انشغالات تهم ساكنة أدرار تتعلق أساسا بتطوير البنية التحتية للطرق من خلال إنجاز وصيانة وإعادة الاعتبار لعدة محاور لشبكات الطرقات الولائية والوطنية.

كما تم تناول العديد من المشاريع الهامة قيد الإنجاز والمتواجدة عبر مختلف مناطق الولاية, والتي تشهد وتيرة "جد متقدمة" في الإنجاز, بالإضافة إلى مجموعة من العمليات للمشاريع التي تم تسجيلها, أو تلك التي سيعمل القطاع على اقتراح تسجيلها في إطار قانون المالية المقبل, يضيف البيان.

و في هذا الإطار, "أشاد النواب بمجهودات الدولة في سبيل تطوير شبكة الطرقات بأدرار, حيث تم التطرق إلى مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين رقان- برج باجي مختار- تيمياوين, والذي يكتسي أهمية بالغة لما يحمله من أبعاد تنموية, حيث سيساهم في فك العزلة على ساكنة المناطق الحدودية, كما يشكل هذا المحور القاسم المشترك لتنمية مختلف القطاعات بالمنطقة".

من جهته, أشار السيد رخروخ -حسب البيان- الى أهمية مساهمة قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في مسار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لولاية أدرار, من خلال مواصلة العمل وتكثيف الجهود لتجسيد مختلف المشاريع "التي ستمكن من تقريب واختصار المسافات بين مختلف أقاليم ولاية أدرار من جهة, وبين ولاية أدرار والولايات الجنوبية الأخرى من جهة أخرى". و تطرق الوزير أيضا إلى "الأهمية والأولوية" التي يوليها قطاعه لعمليات صيانة شبكات الطرقات في ولاية أدرار و"حرصه" على المحافظة عليها, وذلك موازاة مع تطويرها.

من جهة أخرى, أكد على أخذه بعين الاعتبار لجميع الانشغالات التي تم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع, و"العمل على تلبيتها حسب الإمكانيات المتاحة استجابة لتطلعات ساكنة الولاية", حسب البيان.