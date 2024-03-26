ترقب سقوط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن بداية من اليوم الثلاثاء

الجزائر- يرتقب تساقط أمطار تكون رعدية أحيانا ومرفوقة محليا بحبات البرد, على عدة ولايات وسط وشرق البلاد بداية من اليوم الثلاثاء, حسب ما أوردته, نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي", ولايات بومرداس, تيزي وزو, بجاية, البويرة, برج بوعريريج وسطيف, حيث من المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار ما بين 20 و40 ملم طيلة فترة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة 17:00 من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الساعة 01:00 صباحا من يوم غد الأربعاء.

كما تخص ذات النشرية كل من ولايات جيجل, سكيكدة, عنابة, ميلة وقسنطينة, حيث من المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار ما بين 20 و40 ملم طيلة فترة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة 21:00 من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الساعة 06:00 من صباح يوم غد الأربعاء.

أما ولايات تندوف, بني عباس, بشار, أدرار, تيميمون,عين صالح, المنيعة, ورقلة وإليزي, فتشهد استمرار هبوب رياح قوية مصحوبة أحيانا بعواصف, تتراوح سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا, وقد تتجاوز 90 كلم/سا, متسببة في زوابع رملية تعيق الرؤية إلى غاية الساعة 23:00 من مساء اليوم.

كما ستشهد ولايات النعامة, البيض, الأغواط, الجلفة, المسيلة, باتنة, المغير, أولاد جلال, بسكرة, غرداية, توقرت والوادي, هبوب رياح غربية إلى شمالية-غربية, تتراوح سرعتها ما بين 60 و 80 كلم/سا, وقد تصل إلى 90 /100 كلم/سا بداية من الساعة 15:00 من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الساعة 09:00 من يوم غد الأربعاء, بحيث تكون مصحوبة بزوابع رملية تعيق الرؤية.

وبكل من ولايات تلمسان, عين تموشنت, وهران, مستغانم, الشلف, سيستمر هبوب رياح قوية تكون غربية إلى جنوبية -غربية وتتراوح سرعتها ما بين 60 و 70 كلم/سا, وقد تتجاوز 80 كلم/سا, إلى غاية الساعة 09:00 من يوم غد الأربعاء.