تيسمسيلت : بلعريبي يثمن مجهودات السلطات الولائية في التكفل بملف السكن الهش

وأبرز السيد بلعريبي في تصريح صحفي في ختام زيارة عمل وتفقد قادته الى الولاية أن "هذه المجهودات المبذولة تجسدت من خلال عمليات ترحيل تمت مؤخرا للعائلات كانت تقطن بأحياء قصديرية وهشة تقع بمدينة تيسمسيلت الى سكنات لائقة".

وأوضح الوزير أن "زيارته جاءت لتبليغ السلطات الولائية بحصة 15.000 وحدة من السكن الريفي، التي استفادت منها الولاية بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء بعد أن كانت حصة الولاية من هذا النمط من السكنات 3.000 وحدة ".

وأشار في هذا السياق الى أن "الزيارة برمجت أيضا لتقييم مدى تقدم أشغال مختلف الورشات التابعة لقطاعه، وهذا بعد تلك التي قام بها في 26 سبتمبر المنصرم".

ومن جهة ثانية، أفاد السيد بلعريبي بأنه سيتم توزيع في يوليو القادم بمناسبة إحياء عيدي الاستقلال والشباب "عدد كبير" من السكنات التي استفادت منها ولاية تيسمسيلت في إطار البرنامج التكميلي للتنمية.

وبخصوص مشاريع التهيئة والتحسين الحضري بالولاية، والتي رصد لها غلاف مالي قدر ب 7ر2 مليار دج، أكد الوزير أنه "من ضمن 62 عملية مسجلة، فقد تم الانتهاء من 9 عمليات، ويرتقب الانتهاء من إنجاز جزء كبير من باقي العمليات قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية".

وفيما يتعلق ببرنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3" ، صرح أن "هناك لجنة تم تنصيبها على مستوى دائرته الوزارية وأنها تشتغل منذ ثمانية أشهر على هذا الملف لضبط كل حيثياته"، مؤكدا "الجاهزية في هذا الشأن، بالنظر إلى الطلب على هذه الصيغة من السكنات من طرف شريحة كبيرة من المجتمع" .

للإشارة، تضمنت زيارة وزير السكن والعمران والمدينة لولاية تيسمسيلت تفقد العديد من ورشات إنجاز السكنات من مختلف الصيغ فضلا عن وضع حجز الأساس لبرامج سكنية.