المغير: عرقاب يحث على ضرورة تلبية إحتياجات النشاط الفلاحي و الصناعي من الطاقة بالولاية

المغير- أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب يوم الإثنين بولاية المغير على ضرورة تلبية إحتياجات النشاط الفلاحي و الصناعي من الطاقة بهذه الولاية الفتية.

و أوضح الوزير خلال زيارة العمل التي قادته إلى الولاية "أنه يتعين مرافقة و تلبية احتياجات النشاط الفلاحي و النسيج الصناعي من الطاقة بما يساهم في تشجيع و إنعاش حركية الإستثمار و الدفع بعجلة التنمية بهذه الولاية الفتية التي تتوفر على قدرات واعدة في القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية".

و أشرف وزير الطاقة و المناجم الذي كان مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال و رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل و إطارات من وزارة الطاقة و المناجم على وضع حيز الخدمة شبكة الكهرباء الفلاحية لفائدة 30 مستثمرة فلاحية بمنطقة "البرقجية" (10 كلم عن مقر الولاية) بطول شبكة إجمالي يصل إلى 14 كلم.

و قدمت للوزير بذات الموقع شروحات مفصلة حول برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، والذي يستهدف ما لا يقل عن 1.361 مستثمرة فلاحية مبرمجة بولاية المغير، منها 569 مستثمرة استكملت بها الأشغال.

كما أشرف الوفد الوزاري ببلدية المغير على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المحول الرئيسي 220/30 كيلوفولط على مساحة قوامها 6 هكتارات.

و بالمناسبة, أبرز الوزير أهمية هذا المشروع الطاقوي في تدعيم تموين المنطقة بالكهرباء سيما وأنه سيسمح - كما قال - بمضاعفة قدرات الولاية من الطاقة الكهربائية من 240 ميغاواط إلى 480 ميغاواط, مما سيساهم -يضيف الوزير- في تدعيم الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية وجودة الخدمة و تعزيز الإمدادات بالطاقة عبر مختلف أقاليم الولاية.

و بذات البلدية أشرف السيد عرقاب على وضع حيز الخدمة شبكة الغاز الطبيعي لفائدة 70 سكن ترقوي مدعم ، قبل أن يعاين مشروع إنجاز مقر مديرية التوزيع بالمغير.

و اختتم الوزير زيارته لولاية المغير بتدشين ببلدية اسطيل (شمال الولاية) المحول المتنقل 220/30 كيلوفولط والذي يتربع على مساحة 5500 متر مربع.