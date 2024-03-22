البويرة: سهرات المدينة تنتعش مع الأسبوع الثاني من رمضان

البويرة- تعرف مدينة البويرة التي ميز السكون أمسياتها الرمضانية الأولى، أجواء سهرات مفعمة بالحيوية والنشاط بفضل إعداد القطاع المحلي للثقافة لبرنامج ثقافي وفني متنوع لإحياء ليالي الشهر الفضيل بمقر الولاية.

و بالرغم من الأجواء الليلية الباردة, تشهد الأحياء الكبرى, على غرار الحي الغربي والإيكوتاك سابقا ووسط المدينة القديم, حركة ونشاط مباشرة بعد توقيت الإفطار و صلاة التراويح, بوجه خاص, وتلتقي جموع من المواطنين لاسيما من فئة الشباب, في مقاهي المدينة التي تبقى مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل.

فتعيد المحلات التجارية فتح أبوابها شيئا فشيئا أمام الزبائن لتمكينهم من اقتناء احتياجاتهم, خصوصا من ملابس العيد للأطفال تحسبا لعيد الفطر المبارك, ويشهد الحي الغربي, الذي يعتبر القلب النابض للمدينة, حركية كبيرة بالمحلات و المقاهي معا.

وأكد الشاب راسم (24 سنة) الذي اقتربت منه/وأج بالحي الغربي, انه تعود في كل شهر رمضان على الخروج مع أصدقائه بعد الإفطار للتنزه و قضاء وقت ممتع في المقهى لتبادل أطراف الحديث وترشف القهوة, كما هو حال العشرات من المواطنين الذين تكتظ بهم المقاهي خلال سهرات رمضان للاستمتاع بوقتهم مع الأصدقاء في جو من السكينة و المتعة.

من جهتها, جندت مصالح الأمن الولائي كل وسائلها البشرية لضمان أمن المواطنين طيلة شهر رمضان, من خلال تأمين كل المواقع التي تستقبل للجمهور, من ساحات ومرافق عمومية.

نشاطات فنية ومسرحية لإحياء السهرات الرمضانية

كما دبت الحيوية و النشاط وسط المدينة القديم عقب إعادة فتح المسرح الجهوي "عمار العسكري" الذي انتقى مجموعة من النشاطات الفنية والمسرحية لعرضها بمناسبة شهر رمضان.

و شكل إعادة فتح هذا الصرح الثقافي, عقب استفادته من عملية إعادة تأهيل واسعة النطاق, مناسبة لتوافد جمهور كبير من المواطنين التواقين للترفيه والاسترخاء خلال أمسيات هذا الشهر الفضيل.

فيسجل مسرح "عمار العسكري" حضور ملفت لهواة الفن الرابع للاستمتاع بالعروض المسرحية و الموسيقية التي تقدمها الفرق والجمعيات المحلية والوطنية.

و لقد استمتع جمهور البويرة نهاية الأسبوع الماضي بالعرض العام للمسرحية الغنائية الكوميدية للمخرج والكاتب المسرحي رشيد كوتامة, التي تسرد في طابع موسيقي مشوق, أحداثا تعود لفترة وجود الاستعمار الفرنسي بالجزائر, وقد أبدى الجمهور إعجابا كبيرا بهذا العرض.