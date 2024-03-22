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تيزي وزو: الشروع قريبا في إنجاز ست محطات لمعالجة المياه المستعملة

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 مارس 2024 09:47     الفئـة : جهـوي

تيزي وزو - سيتم قريبا إطلاق مشروع إنجاز ست محطات لمعالجة المياه المستعملة بمحيط سد تاقسبت بتيزي وزو، وفق ما أعلن عنه يوم الخميس مدير الفرع المحلي للديوان الوطني للتطهير، مرزوق شلال.

و أوضح السيد شلال خلال تظاهرة نظمت للاحتفال باليوم العالمي للمياه (22 مارس) بدار البيئة ببلدية تيزي وزو، انه جرى إخطار مصالحه في شهر نوفمبر الماضي ب"رفع التجميد عن المشروع وإيداع دفتر الشروط لدى لجنة الصفقات للمديرية العامة للديوان، و نحن في انتظار الضوء الأخضر لإطلاق المناقصة الخاصة بإنجاز المشروع".

و أضاف ان انجاز هذه المحطات سيكون بكل من بلديات مشطراس وعين الحمام وواضية و واسيف، فيما استفادت بلدية ايرجان من محطتين اثنين. كما يتضمن هذا المشروع الذي خصص له غلافا ماليا يقارب 55 مليون دج، أيضا تنصيب مجمعات للمياه المستعملة بأعلى السد بهدف حمايته بشكل أفضل وضمان معالجة أحسن لنوعية الموارد المائية، حسب نفس المسؤول.

من جهتها، أشارت مديرة الوحدة المحلية للجزائرية للمياه، آسيا اوعمروش، أن الوحدة اقتنت 100 مضخة جرعات (مبيض آلي) موجهة للتنصيب على مستوى منابع المياه التي تسيرها الجزائرية للمياه. علما أنه تم تسليم خمس مضخات للبلديات المستفيدة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه.

بدوره، أعلن الوالي جيلالي دومي،خلال الحفل، أن الولاية استفادت من تمويل من الصندوق المشترك للجماعات المحلية بهدف تحسين تسيير المياه ببلديات الولاية.

و أضاف انه سيتم توجيه هذا التمويل لانجاز أشغال لإعادة تأهيل شبكة التوزيع واقتناء المعدات الضرورية لإدماج البلديات الخمسة غير المندرجة ضمن شبكة توزيع الجزائرية للمياه.

كما لفت السيد دومي إلى أن "الموارد المائية متوفرة بشكل أفضل خلال هذه السنة بالمقارنة مع العام الفارط"، مفيدا أن نسبة امتلاء سد تاقسبت بلغت 45 بالمائة، أي ما يمثل 85 مليون م3.

آخر تعديل على الجمعة, 22 مارس 2024 09:59
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تيزي وزو: الشروع قريبا في إنجاز ست محطات لمعالجة المياه المستعملة
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 مارس 2024 09:47     الفئـة : جهـوي   شارك

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