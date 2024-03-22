مجمع "سونلغاز" يشرع في إنتاج كواشف أحادي أكسيد الكربون بسطيف

الجزائر- شرع مجمع "سونلغاز" في عملية إنتاج كواشف أحادي أكسيد الكربون على مستوى وحدة إنتاج التجهيزات والمعدات الكهربائية والغازية بسطيف، حسبما أفاد به يوم الخميس المجمع.

و أوضح ذات المصدر, عبر فيديو إعلامي نشره, أنه تمت مباشرة عملية انتاج كواشف أحادي أكسيد الكربون على مستوى وحدة انتاج التجهيزات والمعدات الكهربائية والغازية بسطيف والتي سيتم تركيبها مجانا بمساكن المواطنين تطبيقا لتعليمات السلطات العمومية.

و في هذا السياق, أوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية, يوسف دفداف, عبر الفيديو الإعلامي, أن شركته قد باشرت المرحلة الأولى من هذه العملية والتي تشمل انتاج 5 مليون كاشف, وهذا طبقا لتعليمات مجمع "سونلغاز" المستمدة من تعليمات السلطات العمومية الرامية الى تصنيع 15 مليون جهاز من أجل تركيبها على مستوى مساكن المواطنين.

و أشار السيد دفداف, الى أن الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية ستقوم بتركيب آلات من أجل صناعة هذا الكاشف كليا على مستوى الوحدة, وسيتم الانطلاق بنسبة ادماج تقدر ب 52 بالمائة, داعيا المتعاملين الاقتصاديين الى المساهمة في رفع نسبة الادماج والتي تطمح الشركة الوصول اليها والمقدرة بأكثر 90 بالمائة بداية 2025.