Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجمع "سونلغاز" يشرع في إنتاج كواشف أحادي أكسيد الكربون بسطيف

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 مارس 2024 08:02     الفئـة : جهـوي
مجمع &quot;سونلغاز&quot; يشرع في إنتاج كواشف أحادي أكسيد الكربون بسطيف

الجزائر- شرع مجمع "سونلغاز" في عملية إنتاج كواشف أحادي أكسيد الكربون على مستوى وحدة إنتاج التجهيزات والمعدات الكهربائية والغازية بسطيف، حسبما أفاد به يوم الخميس المجمع.

و أوضح ذات المصدر, عبر فيديو إعلامي نشره, أنه تمت مباشرة عملية انتاج كواشف أحادي أكسيد الكربون على مستوى وحدة انتاج التجهيزات والمعدات الكهربائية والغازية بسطيف والتي سيتم تركيبها مجانا بمساكن المواطنين تطبيقا لتعليمات السلطات العمومية.

و في هذا السياق, أوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية, يوسف دفداف, عبر الفيديو الإعلامي, أن شركته قد باشرت المرحلة الأولى من هذه العملية والتي تشمل انتاج 5 مليون كاشف, وهذا طبقا لتعليمات مجمع "سونلغاز" المستمدة من تعليمات السلطات العمومية الرامية الى تصنيع 15 مليون جهاز من أجل تركيبها على مستوى مساكن المواطنين.

و أشار السيد دفداف, الى أن الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية ستقوم بتركيب آلات من أجل صناعة هذا الكاشف كليا على مستوى الوحدة, وسيتم الانطلاق بنسبة ادماج تقدر ب 52 بالمائة, داعيا المتعاملين الاقتصاديين الى المساهمة في رفع نسبة الادماج والتي تطمح الشركة الوصول اليها والمقدرة بأكثر 90 بالمائة بداية 2025.

آخر تعديل على الجمعة, 22 مارس 2024 08:20
كلـمات مفتـاحيــة :
مجمع "سونلغاز" يشرع في إنتاج كواشف أحادي أكسيد الكربون بسطيف
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 مارس 2024 08:02     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.03.23

فلسطين: قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية

24.03.23

البرلمان العربي يدين استيلاء الاحتلال على آلاف الدونمات في الأغوار الشمالية

24.03.23

فلسطين: قوات الاحتلال الصهيوني تشدد إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار…

24.03.23

جيش الاحتلال الصهيوني يقصف شمال ووسط قطاع غزة

24.03.23

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة صهيونية شمالي مدينة رفح

24.03.23

غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق في استهداف صهيوني لمدنيين في غزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.03.20

رئيس حزب طلائع الحريات يؤكد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة مختلف التحديات

24.03.20

مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري سيبقى في خدمة المواطن والبلاد

24.03.20

السيد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

24.03.21

رئيس الجمهورية يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل

24.03.21

عطاف يستقبل سفير كوبا بالجزائر

24.03.21

مجلس الأمة: قوجيل يترأس اجتماعا موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية