اليوم الدولي للغابات: حملات تشجير واسعة بجنوب البلاد

ورقلة - نظمت اليوم الخميس حملات تشجير واسعة عبر ولايات جنوب الوطن في إطار إحياء اليوم الدولي للغابات الذي يصادف 21 مارس ويحمل هذه السنة شعار" الغابات والإبتكار: حلول جديدة لعالم أفضل".

فبولاية ورقلة تميز إحياء هذه المناسبة بغرس عديد أصناف الأشجار التي تتأقلم مع خصوصيات مناخ المناطق الجافة على مستوى مدخل حي بوعامر ( ضواحي ورقلة) بمبادرة من محافظة الغابات وبمساهمة الجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة والنوادي الخضراء والكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري وفيدرالية الصيادين ومؤسسة نت-كوم ورقلة .

ومن جهتها شهدت ولاية غرداية حملة تشجير بمشاركة عديد المتطوعين والأسلاك الأمنية وفي مقدمتها أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والحماية المدنية والأمن الوطني والجمارك والنوادي الخضراء وبمشاركة السلطات الولائية إلى جانب أعوان الغابات وممثلي المجتمع المدني ، حيث استهدفت هذه الحملة شطر من الطريق الوطني رقم (1) على مسافة أكثر من واحد كلم ، وغرس 120 شجيرة أمام القطب الجامعي بغرداية .

وجرى غرس زهاء 10.700 شجيرة بولاية غرداية منذ انطلاق عملية التشجير في شهر أكتوبر المنقضي ، كما أوضح محافظ الغابات محمد الصالح لفضل مؤكدا أن عمليات التشجير برسم حملة 2023/2024 قد استكملت هذا الخميس بهذه الولاية بعد غرس نحو 860 شجيرة بمناسبة اليوم الدولي للغابات .

وأشار ذات المسؤول أن الولاية قد أنجزت برنامجها لغرس الأشجار الغابية في إطار جهود مكافحة التصحر والتقليل من ظاهرة انجراف التربة والمحافظة على التنوع البيولوجي وكذا استعادة الأنظمة البيئية لأصناف الغابات المحلية .

وبولاية بشار فقد تم غرس أكثر من 200 شجيرة على مستوى المركب الرياضي الجواري " الأمير نايف" بجنوب بلدية بشار بحضور السلطات المحلية ومسؤولي قطاع الغابات وممثلي المجتمع المدني .

وجرى غرس نحو 7.000 وحدة من أشجار التزيين عبر تراب بلدية بشار منذ شهر أكتوبر الماضي ، حسبما أوضح مسؤولو قطاع الغابات بالولاية .

وقد تم غرس تلك الأصناف من أشجار الغابات خلال مختلف حملات التشجير التي نظمها قطاع الغابات بمساهمة قطاع البيئة والحركة الجمعوية المحلية ، كما صرحت المكلفة بالإتصال بمحافظة الغابات خديجة بن شريف على هامش تظاهرات إحياء اليوم الدولي للغابات.

أما بولاية توقرت فقد تم تخصيص أكثر من 60 مليون دج لغرس 180 كلم من مصدات الرياح و صيانة الأشرطة الخضراء على مساحة 40 هكتار فضلا عن عمليات تخص التشجير الغابي بنظام السقي على مساحة 20 هكتار، و إنجاز وتجهيز مناقب مائية ، مثلما أوضح لوأج محافظ الغابات مصطفى بلعاليا على هامش الإحتفال باليوم الدولي للغابات.

كما يتعلق الأمر كذلك بتأهيل آبار للسقي ببلديتي توقرت و النزلة وإعادة تأهيل ما طوله 9 كلم من شبكة السقي بالتقطير واقتناء حصة من الشتلات التزينية المختلفة.

وفي إطار ذات الجهود الرامية لتثمين الثروة الغابية والمحافظة عليها إستفادت ولاية توقرت من عدة عمليات في إطار برنامج التنمية الريفية ، تتضمن مشاريع فتح وتهيئة 64 كلم من المسالك الفلاحية و إنجاز 13 كلم من قنوات السقي وتجهيز آبار رعوية بالطاقة الشمسية ، فضلا عن عمليات لغرس الأشجار المثمرة على مساحة 120 هكتار عبر مختلف بلديات الولاية.

وتميز برنامج إحياء اليوم الدولي للغابات بولاية توقرت والذي أشرفت عليه السلطات الولائية بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "الشهيد حسين مرخوفي" بعرض جانب من نشاطات وحصيلة مصالح الغابات في مجال التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي، فضلا عن تقليد الرتب لعدد من منتسبي قطاع الغابات بالولاية وتقديم مداخلات حول أهمية المحافظة على الثروة الغابية وتكريس الثقافة البيئية في المجتمع .