اليوم العالمي للمياه: عدة أنشطة لإبراز أهمية الثروة المائية و ضرورة المحافظة عليها ببرج بوعريريج و باتنة

قسنطينة - تم تنظيم عدة أنشطة بولايتي برج بوعريريج و باتنة من أجل إبراز أهمية الثروة المائية و ضرورة المحافظة عليها و ذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمياه المصادف ل22 مارس من كل سنة.

فبولاية برج بوعريريج، تم إطلاق حملات تحسيسية واسعة في الوسط المدرسي بأطواره التعليمية الثلاث قصد غرس ثقافة الحفاظ على هذا المورد الحيوي الثمين في أوساط التلاميذ و كذا إبراز الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل تحقيق الأمن المائي.

و في هذا الصدد، أوضح المدير المحلي للموارد المائية، مراد بن صفية أنه تم أيضا إطلاق مسابقة في الرسم بالتنسيق مع المديرية الولائية للتربية حول موضوع "الماء من أجل السلام" و هو الشعار الذي تخصيصه لإحياء هذا اليوم العالمي لسنة 2024 مع تنظيم خرجة ميدانية لفائدة تلاميذ المدارس إلى سد عين زادة و محطة معالجة المياه بعاصمة الولاية.

و بباتنة، تميز إحياء هذا اليوم العالمي بتنظيم أبواب مفتوحة على قطاع الموارد المائية تخللها معرض متنوع حول المياه بالمركب الثقافي والرياضي بحي كشيدة بعاصمة الولاية.

وتم بالمناسبة التي شارك فيها مختلف الفاعلين في الميدان من ذلك وحدة باتنة للجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير محليا تقديم شروحات لرئيس الجهاز التنفيذي المحلي محمد بن مالك الذي زار مختلف الأجنحة حول وضعية التزود بالماء الشروب التي تحسنت مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بعد استلام الشطر الأول المجدد من قناة نقل المياه من سد بني هارون بميلة إلى سد كدية المدور بباتنة.

وتم التركيز أيضا على الجهود التي تبذلها الفرق التقنية لوحدة الجزائرية للمياه في إصلاح الأعطاب وكذا التسربات المسجلة في شبكة التوزيع للحيلولة دون ضياع كميات هامة من المياه وأيضا تدخلات أعوان وحدة باتنة للديوان الوطني للتطهير فيما يخص معالجة النقاط السوداء على مستوى شبكة الصرف الصحي وأيضا العمل من أجل استغلال المياه المستعملة بعد تصفيتها في السقي الفلاحي.