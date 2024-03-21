اليوم العالمي للغابات: حملات للتشجير بغرب الوطن

وهران - أقيمت اليوم الخميس بغرب الوطن حملات للتشجير بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغابات المصادف ل 21 مارس من كل سنة.

فشهدت غابة "الزقور" ببلدية المامونية (معسكر) غرس أزيد من 3 آلاف شجيرة من أصناف الصنوبر الحلبي والكاليتوس والبلوط الفليني على مساحة قاربت 8ر2 هكتار من تنظيم محافظة الغابات وأشرف عليها الوالي فريد محمدي رفقة السلطات المدنية والعسكرية.

وقد شارك في العملية أعوان الغابات وعناصر من أمن الولاية والدرك الوطني والحماية المدنية وموظفي عدة هيئات ومؤسسات عمومية ومنخرطين بجمعيات ومواطنين متطوعين.

كما أشرفت السلطات الولائية بالمناسبة على تكريم عدد من متقاعدي قطاع الغابات بالولاية وتقليد الرتب لفائدة 12 موظفا تابعا لمحافظة الغابات ممن استفادوا من الترقية من المديرية العامة للغابات.

وبتيسمسيلت تم غرس أكثر من 500 شجيرة من الأرز الأطلسي بالحظيرة الوطنية لثنية الحد حيث أشرف على العملية والي الولاية بوزايد فتحي رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية وفعاليات المجتمع المدني وجمعيات.

كما عرفت المناسبة أيضا تقديم عروض بدار الشباب ببلدية تيسمسيلت حول العديد من القطاعات منها الموارد المائية والغابات.

وبتيارت أعطيت إشارة انطلاق مشاريع لإنجاز مساحات خضراء داخل وبمحيط 287 مدرسة ابتدائية موزعة عبر 36 بلدية.

وأبرز محافظ الغابات عبد القادر عاشور خلال شروحات قدمها لوالي تيارت علي بوقرة أثناء إشرافه على العملية بمدرسة "آيت عمران مزيان" بعاصمة الولاية أن دفتر شروط هذه العملية يتضمن إنجاز تشجير المساحات الفارغة داخل وبمداخل المدارس مع إلزام المقاولات برعايتها لمدة سنة كاملة.

وسيكلف المشروع 9ر62 مليون دج بتمويل من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وفق ذات المصدر.

كما سينطلق في الأيام القليلة القادمة تجسيد مشاريع مماثلة عبر 44 مدرسة أخرى بالبلديات الستة التابعة للولاية المنتدبة لقصر الشلالة بعد إتمام الإجراءات التعاقدية.

وشمل برنامج إحياء اليوم العالمي للغابات بولاية تيارت أيضا عرض محافظة الغابات حصيلة نشاطاتها للسنة المنصرمة بغابة قرطوفة ومعاينة أشغال إنجاز حديقة عمومية بحي "محمد جهلان" بوسط مدينة تيارت بمبادرة من عدة قطاعات وهيئات من المنتظر أن تكون جاهزة في غضون الأسبوعين القادمين.

ومن جانبها نظمت محافظة الغابات لسعيدة حملة تشجير لغرس أزيد من 500 شجيرة من نوع الزيتون والبلاطان والصنوبر الحلبي بغابة النسيسة ببلدية يوب.

وقد شارك في هذه العملية التي أشرف عليها والي سعيدة أمومن مرموري أعوان من محافظة الغابات والحماية المدنية وجمعيات بيئية والمكتب الولائي للفدرالية الوطنية للصيادين وكذا أطفال.

وأبرز محافظ الغابات بالنيابة العربي تقار أن مصالحه سجلت منذ انطلاق حملة التشجير في شهر أكتوبر الماضي إلى غاية الآن غرس أكثر من 90 ألف شجيرة.

وبالنعامة جرت عمليات لغرس أكثر من 300 شجيرة من مختلف الأصناف عبر محيطي ضاية السويد (النعامة) وسيدي موسى (عين بن خليل ) إلى جانب غرس 50 شجيرة أرقان بمحيط قرية عمار ببلدية مغرار، حسب محافظة الغابات للولاية صاحبة المبادرة.

وشارك في هذه العملية أعوان الغابات وأفراد من الأمن الوطني والحماية المدنية إلى جانب جمعيات ومواطنون.

كما عرف الاحتفال بذات المناسبة تنظيم معرض تحسيسي بمقر محافظة الغابات لإبراز دور عمليات التشجير ومشاريع إعادة بعث السد الأخضر في مكافحة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي، كما أوضح محافظ الغابات بالنيابة رشيد حيطاش.