 اليوم العالمي للمياه: مشاريع جديدة تدعم قطاع الري بكل من ولايتي ورقلة وأدرار

ورقلة - تعزز قطاع الري بولاية ورقلة بوضع حيز الخدمة و إطلاق عدة مشاريع تنموية جديدة من شأنها تحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب، حسب ما أفاد اليوم الخميس مسؤولو القطاع .

و يتعلق الأمر بوضع حيز الخدمة خزان مائي مرتفع بسعة 500 متر مكعب بقرية بور الهايشة ببلدية ورقلة، ومنشأة مائية مماثلة بالقطب العمراني الجديد لبلدية عين البيضاء بدائرة سيدي خويلد.

كما وضع حجر الأساس لإنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 1.000 متر مكعب على مستوى المنطقة الصناعية ببلدية حاسي بن عبد الله علما أن نفس المنطقة تعرف حاليا أشغال حفر بئر موجهة للتموين بالمياه الصالحة للشرب و أيضا و للأغراض الصناعية، مثلما أوضح مدير القطاع محمد زغب الخوخ ، على هامش المعرض الإعلامي حول المياه الذي نظم بدار الثقافة مفدي زكرياء بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمياه المصادف ل22 مارس .

و يرتقب إطلاق في القريب مشاريع إنجاز أربعة خزانات مائية جديدة من بينها خزانان مائيان مرتفعان بسعة 1.000 متر مكعب لكل منهما و خزانان أرضيان بسعة 2.000 متر مكعب لكل منهما ببلدية عاصمة الولاية ، إلى جانب برمجة عمليات لترميم عدة منشآت تخزين المياه بعدة مناطق بالولاية ، مثلما جرى شرحه .

و ضمن المشاريع الأخرى بالقطاع فقد تم استكمال مشروع حماية الضاحية الغربية لمدينة ورقلة من الفيضانات بالإضافة إلى إطلاق في القريب مشروع إنجاز محطة لتبريد المياه بحي النصر ببلدية ورقلة ، وفق ذات المصدر .

ويذكر أن قطاع الري بولاية ورقلة يتوفر على شبكة إجمالية من المياه الصالحة للشرب بطول إجمالي يبلغ 1.421 كلم منها 74 كلم قنوات جر و 1.347 كلم قنوات للتوزيع فيما تقدر نسبة الربط بالشبكة ب 98 بالمائة.كما تتوفر على شبكة تطهير بطول إجمالي يصل إلى 1.055 كلم و بنسبة ربط تقدر بـ 75 بالمائة ، حسب معطيات القطاع .

وتميز الإحتفال بهذه المناسبة العالمية التي حضرتها السلطات المحلية بورقلة بتكريم بعض زبائن الجزائرية للمياه تقديرا لإلتزامهم بتسديد الفواتير المترتبة عن استهلاك المياه ، وتكريم عدد من العمال المتقاعدين و آخرين لا يزالون في الخدمة بكل من مديرية الري و الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير.

وبولاية أدرار فقد تميز إحياء اليوم العالمي للمياه بقطاعي الغابات و الري بإقامة أبواب مفتوحة بدار الثقافة محمد شيباني بعاصمة الولاية تضمنت نشاطات القطاعين في حماية الثروة الغابية و تثمين الموارد المائية إلى جانب استعراض مختلف المعدات التقنية المستعملة من طرف الأعوان للعمل الميداني.

و في السياق ذاته تم إبرام إتفاقيات لتحويل تسيير خدمة التزويد بمياه الشرب من أربع بلديات (تمنطيط وبودة وأسبع وتسابيت) إلى وحدة الجزائرية للمياه بأدرار كما تم بذات المناسبة تكريم الأطفال المشاركين في تشجير المربع الأخضر بقصري كوسام و بوزان ببلدية تيمي إلى جانب تقليد رتب لمن تم ترقيتهم بقطاع الغابات و تكريم متقاعدين من القطاعين .