سوناطراك: حشيشي يدعو للإسراع في إنجاز مشروع زيادة سعة تخزين الوقود وغاز البترول المميع بتبسة

الجزائر- أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, على ضرورة الاسراع في انجاز مشروع زيادة سعة تخزين الوقود وغاز البترول المميع بولاية تبسة, حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للمجمع.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أمس الثلاثاء لولاية تبسة تفقد خلالها, رفقة وفد من الإطارات المسيرة, عددا من المشاريع الحيوية التابعة للمجمع سوناطراك.

وبعدما استمع لشروحات مفصلة حول المشروع الذي سيسمح برفع مستوى تخزين الوقود بمقدار 7000 م3, أشار السيد حشيشي إلى أهمية انجازه, "مما سيسمح بتلبية حاجات المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من غاز البوتان وكذا غاز البترول المميع والبروبان لمدة تسعة أيام في جميع أنحاء ولاية تبسة والمناطق المجاورة بتونس الشقيقة بالنسبة لغاز البروبان".

وخلال هذه الزيارة, تنقل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رفقة والي تبسة وكذا أعضاء المجلس الشعبي الولائي, إلى جامعة الشيخ العربي التبسي حيث تم الإمضاء على مراسم اتفاقية بين المديرية المركزية للبحث والتطوير لسوناطراك ومعهد المناجم التابع للجامعة.

وتهدف هذه الاتفاقية لإطلاق مشروع مشترك لدراسة وتطوير عمليات مبتكرة لاستخراج وتخصيب الفوسفات انطلاقا من الخامات المستخرجة, واستخدامه كمورد ضروري لإنتاج الأسمدة عالية الجودة, حسب البيان.

وبهذه المناسبة, أكد السيد رشيد حشيشي أن الجامعة مطالبة بأداء دور محوري من خلال تعبئة الموارد البشرية المؤهلة, وكذا إشراك خبرائها إلى جانب خبراء المجمع من أجل اختيار أفضل أساليب التحويل التي يتعين اعتمادها لتحسين الأداء وزيادة المداخيل.

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كما استمع السيد حشيشي خلال زيارته لمنطقة انتاج النفط بجبل العنق والتي تبعد بحوالي 90 كلم جنوب ولاية تبسة, إلى عرض مفصل تضمن أهم النتائج العملياتية المسجلة لسنة 2023 وكذا حصيلة تنفيذ المشاريع المسجلة في المخطط التطويري للمنطقة.

وتوجه بعدها لمشروع الفوسفات المدمج في شطره الخاص بمنجم بلاد الحدبة بمنطقة جبل العنق بتبسة والتي تشرف عليه الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة التي أنشأت بتاريخ 22 مارس 2022 بين المجمعين الجزائريين أسمدال (فرع سوناطراك) ومناجم الجزائر والشركتين الصينيتين "ووهوان" و "تيان آن", حيث تلقى الرئيس المدير العام شروحات حول هذا المشروع الاستراتيجي والذي يكمن حاليا في طور الدراسات الهندسية, وفقا للبيان.

للتذكير يعد منجم جبل العنق من أكبر احتياطات الفوسفات في الجزائر والقارة الافريقية حيث تقدر بنحو 8ر2 مليار طن من خام الفوسفات بنسبة 24 بالمائة من أكسيد الفوسفور.

كما تفقد بذات المناسبة, مديرية أنابيب الغاز "أنريكو ماتيي" التابعة لنشاط النقل عبر الأنابيب للمجمع والتي يوجد مقرها بواد الصفصاف (ولاية تبسة) حيث طاف بمختلف المنشآت واستمع إلى عرض تفصيلي حول نشاط المديرية المعنية بالزيارة والتي تشرف على إدارة ومراقبة بنية تحتية لشبكة نقل تضم ثلاثة أنابيب غاز بقطر 48 بوصة وقدرة نقل تفوق 7ر32 مليار متر مكعب سنويا قادمة من المركز الوطني لتوزيع الغاز لحاسي رمل على مسافة 548 كلم والتي تمر عبر محطة الضغط "عين الناقة" بولاية بسكرة.