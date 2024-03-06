تبسة: العمل جار لتطوير إنتاج الفوسفات بمنطقة جبل العنق للرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية

تبسة- كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء من ولاية تبسة أن "العمل جار من أجل تطوير إنتاج الفوسفات بقطاع منطقة جبل العنق التابعة إقليميا لبلدية بئر العاتر (أقصى جنوب تبسة) للرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية في هذا المجال".

و أبرز السيد حشيشي خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد لمنطقة الإنتاج بحقل "رأس الطمب" التابع لمنطقة جبل العنق (120 كلم جنوب تبسة) والذي تم اكتشافه سنة 1976 و وضع حيز الاستغلال شهر أكتوبر من سنة 1977 أن مصالحه تحرص على "تطوير قطاع الإنتاج بمنطقة جبل العنق وكل الحقول المرتبطة بها وأهمها هذا الحقل بغية رفع الإنتاج الوطني في هذا المجال خارج المحروقات، من خلال العمل على تحسين ظروف العمل في قاعدة الحياة وتوفير كل الضروريات للعمال وتشجيعهم وتحفيزهم حتى يبذلوا مزيدا من المجهودات لتحقيق الأهداف المسطرة, مؤكدا في سياق متصل أن زيارته إلى تبسة تندرج في إطار معاينة المنشآت والمشاريع التابعة لمجمع سوناطراك بذات الولاية.

وبعد أن اطلع على ظروف العمل وسلسلة الإنتاج والتصدير ونظام الأمن والحماية بمديرية "إنريكو ماتي" لتصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر دولة تونس عبر خط النقل بالأنابيب، أفاد السيد حشيشي بأن هذه الوحدة "تعتبر نموذجا حيث تضم خيرة التقنيين والمهندسين الشباب الذين يعملون على ترقية وتطوير نشاطها مع المحافظة التامة على شروط الصحة والوقاية".

وأضاف بالمناسبة أن "هذه الوحدة تبرز ديناميكية مجمع سوناطراك لتلبية حاجيات زبائنه باعتباره موردا موثوقا وهو ما يعطيه مصداقية أكبر على المستوى العالمي".

وبخصوص المشروع المندمج لاستخراج فوسفات منطقة بلاد الحدبة وتحويله وتصديره نحو الأسواق العالمية، كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن مصالحه ملتزمة من خلال مؤسسة "أسميدال" التي تمتلك 34 بالمائة من أسهمه بمرافقته من خلال المساهمة في تجسيد كل المشاريع الملحقة به، مشيرا إلى أن الاحتياطات بالمنجم المتواجد بذات المنطقة تفوق 2,8 مليار طن من الفوسفات الخام.

وأضاف قائلا "نحن الآن في نهاية مرحلة دراسة نجاعة المشروع قبل الانتقال إلى مرحلة إنجازه فعليا" مذكرا بأن وضعه حيز الاستغلال "سيمكن من رفع القدرات الإنتاجية الوطنية في مجال الفوسفات إلى 10 ملايين طن سنويا منه 6 ملايين طن محول، وتحقيق عائدات تفوق 6 ملايين دولار سنويا، فضلا عن استحداث آلاف مناصب الشغل لفائدة شباب المنطقة".

و واصل ذات المسؤول زيارته بعقد اتفاقية عمل وشراكة بين مجمع سوناطراك ومعهد المناجم بجامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي قبل أن يتفقد مقاطعة التسويق لمؤسسة نفطال بعاصمة الولاية.