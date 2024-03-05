تندوف/معرض الموقار الدولي: موعد لتعزيز العلاقات التجارية والتقارب بين سكان الجوار

تندوف - أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني اليوم الثلاثاء بولاية تندوف أن معرض الموقار الدولي يشكل موعدا لتعزيز العلاقات التجارية و التقارب بين سكان الجوار.

و أوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح معرض الموقار الدولي في طبعته ال 12 رفقة كل من وزير التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد لمرابط ولد بناهي، و وزير التجارة بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، أحمد بشر عمي عمار ' أن معرض الموقار الدولي يشكل موعدا لتعزيز العلاقات التجارية والتقارب بين سكان الجوار و التقاء الحضارات من خلال التبادل الإقتصادي والتجاري والثقافي''.

و أضاف السيد زيتوني أن هذه التظاهرة التجارية و الإقتصادية الدولية تعود بشكل متميز من جديد وستكون موعدا تقليديا واقتصاديا وثقافيا وفرصة لإعادة بعث الروابط الإجتماعية و التاريخية بين شعوب المنطقة، مشيرا في ذات السياق الى أن المعروضات التي يشارك من خلالها أزيد من 100 عارض يمكن أن تلبي احتياجات السكان المحليين، و تسمح أيضا بتبادل المنتوجات بين الدول المشاركة.

و أشار أن معرض الموقار الدولي هذه السنة تزامن مع إطلاق عديد المشاريع الضخمة التي أشرف عليها رئيس الجهورية السيد عبد المجيد تبون بالمنطقة، والمتعلقة خصوصا بالمشروع الكبير لاستغلال منجم غار جبيلات و مشروع الخط الغربي للسكة الحديدية بين تندوف و وهران وكذا فتح المعبر الحدودي البري الشهيد مصطفي بن بولعيد بين دولتي الجزائر وموريتانيا، وكذا الإنطلاق في تعبيد الطريق الرابط بين مدينتي تندوف (الجزائر) و زويرات (موريتانيا) إلى جانب تدشين المنطقة الحرة للتبادل التجاري بين الدولتين.

و أكد السيد زيتوني أن هذه المشاريع كلها من شأنها أن تجعل من المنطقة قطبا إقتصاديا، وتساهم في توطيد علاقات المحبة و الجوار و التكامل الإجتماعي والثقافي و الذي يعد بمستقبل واعد في التبادل التجاري.

وأردف الوزير قائلا: "نريد أن تكون تندوف من خلال معرض الموقار الدولي قطبا من أقطاب الإقتصاد الوطني الكبرى بما أنها محاذية لدولتي موريتانيا والجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية''، وأن تشكل أيضا -كما أضاف- "نقطة التقاء للتبادل الإقتصادي و التجاري و بعث الحركية الكبيرة التي تعود بالخير على سكان المنطقة''.

ومن جهته، أشار وزير التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد لمرابط ولد بناهي، "أن هذه النسخة لمعرض الموقار الدولي ستفتح آفاقا واسعة لشعوب المنطقة من أجل ضمان تبادل تجاري وتوطيد العلاقات الإجتماعية"، والذي يعكس - كما أضاف "مستوى التعاون الذي تضاعف في الفترة الأخيرة من خلال تبادل الزيارات بين قيادات البلدين الشقيقين".

و أوضح بدوره وزير التجارة بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية أحمد بشر عمي عمار "أن معرض الموقار الدولي سيكون انطلاقة للنشاط التجاري و الإقتصادي و الإجتماعي الواعد الذي يعود بالفائدة على كافة سكان المنطقة وعلى دول غرب إفريقيا".

للإشارة فإن المعرض الدولي الموقار في طبعة ال12 يشهد مشاركة زهاء 140 عارضا من مختلف الدول المشاركة وهي الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية والجزائر .

و يتعلق الأمر بمشاركة 100 متعامل اقتصادي و40 حرفيا، و76 مؤسسة عمومية جزائرية وسبع مجمعات عمومية، و20 مؤسسة خاصة حسب البطاقة التقنية للمعرض.

و تعرض بهذه التظاهرة التجارية و الإقتصادية الدولية (5-9 مارس) منتجات من الصناعات الغذائية والصناعة الميكانيكية ، وفضاء للأدوية والطاقة و الإلكترونيك وغيرها.

و يتضمن برنامج معرض الموقار الدولي الذي ينظم تحت شعار "أصالة و تواصل و شراكة" عقد منتدى رجال الأعمال الجزائري-الموريتاني واجتماع الدورة السابعة لمجلس الأعمال الجزائري -الموريتاني، حسب المنظمين .