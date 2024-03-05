Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ورقلة: انطلاق الأيام الإعلامية حول نشاطات المديرية المركزية للوقود

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 16:58     الفئـة : جهـوي
ورقلة: انطلاق الأيام الإعلامية حول نشاطات المديرية المركزية للوقود

ورقلة - انطلقت اليوم الثلاثاء بدار الثقافة "مفدي زكرياء"  بورقلة فعاليات الأيام الإعلامية حول نشاطات المديرية المركزية للوقود بوزارة الدفاع الوطني تحت إشراف الناحية العسكرية الرابعة بورقلة.

وتتضمن هذه التظاهرة الإعلامية التي أشرف على افتتاحها نيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة القائد الجهوي اللوجستي بنفس الناحية العميد د. هاشمي، عرض مجموعة من العتاد والتجهيزات التقنية والإلكترونية الموضوعة في الخدمة على مستوى سلاح الوقود للجيش الوطني الشعبي على غرار الخزانات المرنة ومحطات الوقود الميدانية ومعدات التوزيع المحمولة.

كما يبرز من بين المعروضات الأخرى في إطار هذه التظاهرة الإعلامية المستودعات الميدانية للوقود ووحدات إنتاج المواد الخاصة بإطفاء الحرائق فضلا عن التجهيزات الإلكترونية الحديثة المستخدمة في مجالات القياس والفحص ومراقبة المواد البترولية.

وقد جرى بهذه المناسبة توزيع مطويات للتعريف بنشاطات المديرية المركزية للوقود وبأطرها التنظيمية والمهام الموكلة لها ومجالات التكوين المتاحة في سلاح الوقود بالإضافة إلى معلومات أخرى لاطلاع الجمهور على  شروط التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة عامة وسلاح الوقود بصفة خاصة وكذا التخصصات المتاحة ومدة التكوين.

ويحتوي برنامج هذه التظاهرة التي ستتواصل إلى غاية السابع من شهر مارس الجاري على محاضرات تتمحور مواضيعها حول "مهام المديرية المركزية للوقود" و"مراقبة جودة المواد البترولية" و"احتياطات السلامة والأمن المرتبطة باستغلال المواد والتجهيزات البترولية".

وكان القائد الجهوي اللوجستي بالناحية العسكرية الرابعة قد أشار في كلمته الافتتاحية إلى أن تنظيم هذه التظاهرة الذي يندرج في إطار مخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي لسنة 2023-2024، يهدف إلى تمكين الجمهور من مختلف الشرائح الاجتماعية لاسيما فئة الشباب للاطلاع عن قرب عن نشاطات المديرية المركزية للوقود بوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف أن ذلك يعد فرصة لتقريب المؤسسة العسكرية من المواطن وتعزيز رابطة جيش-أمة، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة هي أيضا فرصة سانحة للشباب الراغب في الانخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة عامة وسلاح الوقود بوجه خاص.

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 مارس 2024 17:13
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

ورقلة: انطلاق الأيام الإعلامية حول نشاطات المديرية المركزية للوقود
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 16:58     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.03.06

دول "آسيان" وأستراليا تدعو إلى وقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة

24.03.06

لبنان: الكيان الصهيوني يواصل قصفه لقرى وبلدات جنوب البلاد

24.03.06

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين لـ133

24.03.06

الرئيسان التركي والفلسطيني يستعرضان جهود وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

24.03.06

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك بالقاهرة في أشغال مجلس جامعة الدول العربية على…

24.03.06

التعاون الجزائري الموريتاني: نحو تحديد قائمة المنتجات المعفية من التعريفات الجمركية لدفع…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.03.05

الرئيس تبون والاستقلالية الاستراتيجية

24.03.04

الجزائر تطالب بإنهاء الاحتلالين الصهيوني والمغربي للأراضي الفلسطينية و الصحراوية

24.03.04

عطاف يبحث هاتفيا مع نظيره البريطاني العلاقات الثنائية والوضع الانساني في غزة

24.03.04

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك في اجتماع استثنائي وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي

24.03.04

السيد بوغالي يلتقي بأبيدجان رئيس مجلس الشورى العماني

24.03.05

عطاف يعقد لقاء ثنائيا بجدة مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية