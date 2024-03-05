ورقلة: انطلاق الأيام الإعلامية حول نشاطات المديرية المركزية للوقود

وتتضمن هذه التظاهرة الإعلامية التي أشرف على افتتاحها نيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة القائد الجهوي اللوجستي بنفس الناحية العميد د. هاشمي، عرض مجموعة من العتاد والتجهيزات التقنية والإلكترونية الموضوعة في الخدمة على مستوى سلاح الوقود للجيش الوطني الشعبي على غرار الخزانات المرنة ومحطات الوقود الميدانية ومعدات التوزيع المحمولة.

كما يبرز من بين المعروضات الأخرى في إطار هذه التظاهرة الإعلامية المستودعات الميدانية للوقود ووحدات إنتاج المواد الخاصة بإطفاء الحرائق فضلا عن التجهيزات الإلكترونية الحديثة المستخدمة في مجالات القياس والفحص ومراقبة المواد البترولية.

وقد جرى بهذه المناسبة توزيع مطويات للتعريف بنشاطات المديرية المركزية للوقود وبأطرها التنظيمية والمهام الموكلة لها ومجالات التكوين المتاحة في سلاح الوقود بالإضافة إلى معلومات أخرى لاطلاع الجمهور على شروط التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة عامة وسلاح الوقود بصفة خاصة وكذا التخصصات المتاحة ومدة التكوين.

ويحتوي برنامج هذه التظاهرة التي ستتواصل إلى غاية السابع من شهر مارس الجاري على محاضرات تتمحور مواضيعها حول "مهام المديرية المركزية للوقود" و"مراقبة جودة المواد البترولية" و"احتياطات السلامة والأمن المرتبطة باستغلال المواد والتجهيزات البترولية".

وكان القائد الجهوي اللوجستي بالناحية العسكرية الرابعة قد أشار في كلمته الافتتاحية إلى أن تنظيم هذه التظاهرة الذي يندرج في إطار مخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي لسنة 2023-2024، يهدف إلى تمكين الجمهور من مختلف الشرائح الاجتماعية لاسيما فئة الشباب للاطلاع عن قرب عن نشاطات المديرية المركزية للوقود بوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف أن ذلك يعد فرصة لتقريب المؤسسة العسكرية من المواطن وتعزيز رابطة جيش-أمة، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة هي أيضا فرصة سانحة للشباب الراغب في الانخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة عامة وسلاح الوقود بوجه خاص.