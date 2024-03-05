Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المدرسة التطبيقية للنقل و المرور: زيارة موجهة لفائدة وسائل الاعلام

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 16:34     الفئـة : جهـوي

تلمسان - نظمت المدرسة التطبيقية للنقل و المرور الشهيد "محمد لواج" المدعو الرائد فراج بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) اليوم الثلاثاء زيارة موجهة لفائدة ممثلي وسائل الإعلام.

وذكر قائد المدرسة العميد ب . م في كلمة بالمناسبة بأن "هذه الزيارة تندرج في إطار سياسة الاتصال المنتهجة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الهادفة إلى تدعيم روابط جيش-أمة" مشيرا إلى أنها تسمح بالاطلاع على مهام المدرسة و وسائلها و إمكانياتها و هياكلها.

و تميزت الزيارة بالتعرف على مختلف الهياكل التي تتوفر عليها المدرسة التطبيقية للنقل و المرور لتلمسان على غرار المجمع البيداغوجي لتعليم الرمي و قاعات التكتيك و التعليم بالاستعانة بالإعلام الآلي و تلك التي تخص عتاد السيارات و تنظيم المرور و النقل العسكري و كذا مركز تكوين السائقين و مقلدات السياقة و مخبر اللغات.

كما تم عرض تقرير شامل و شريط وثائقي حول مهام المدرسة و هياكلها و تقديم استعراضات و تمارين في الفنون القتالية من طرف متربصي المدرسة بميدان التدريب العسكري ببلدية الحناية.

و تأسست المدرسة التطبيقية للنقل و المرور الشهيد "محمد لواج" لتلمسان سنة 1983 حيث كانت تسمى "مدرسة إطارات النقل" و شهدت تخرج أول دفعة لها في 1985. و تم تغيير اسمها إلى الاسم الحالي في 6 أبريل 1991.

و تتلخص مهامها الرئيسية في تكوين ضباط و ضباط الصف و أفراد الخدمة الوطنية في اختصاص سلاح النقل.

كلـمات مفتـاحيــة :
المدرسة التطبيقية للنقل و المرور: زيارة موجهة لفائدة وسائل الاعلام
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 16:34     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.03.06

دول "آسيان" وأستراليا تدعو إلى وقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة

24.03.06

لبنان: الكيان الصهيوني يواصل قصفه لقرى وبلدات جنوب البلاد

24.03.06

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين لـ133

24.03.06

الرئيسان التركي والفلسطيني يستعرضان جهود وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

24.03.06

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك بالقاهرة في أشغال مجلس جامعة الدول العربية على…

24.03.06

التعاون الجزائري الموريتاني: نحو تحديد قائمة المنتجات المعفية من التعريفات الجمركية لدفع…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.03.05

الرئيس تبون والاستقلالية الاستراتيجية

24.03.04

الجزائر تطالب بإنهاء الاحتلالين الصهيوني والمغربي للأراضي الفلسطينية و الصحراوية

24.03.04

عطاف يبحث هاتفيا مع نظيره البريطاني العلاقات الثنائية والوضع الانساني في غزة

24.03.04

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك في اجتماع استثنائي وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي

24.03.04

السيد بوغالي يلتقي بأبيدجان رئيس مجلس الشورى العماني

24.03.05

عطاف يعقد لقاء ثنائيا بجدة مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية