المدرسة التطبيقية للنقل و المرور: زيارة موجهة لفائدة وسائل الاعلام

وذكر قائد المدرسة العميد ب . م في كلمة بالمناسبة بأن "هذه الزيارة تندرج في إطار سياسة الاتصال المنتهجة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الهادفة إلى تدعيم روابط جيش-أمة" مشيرا إلى أنها تسمح بالاطلاع على مهام المدرسة و وسائلها و إمكانياتها و هياكلها.

و تميزت الزيارة بالتعرف على مختلف الهياكل التي تتوفر عليها المدرسة التطبيقية للنقل و المرور لتلمسان على غرار المجمع البيداغوجي لتعليم الرمي و قاعات التكتيك و التعليم بالاستعانة بالإعلام الآلي و تلك التي تخص عتاد السيارات و تنظيم المرور و النقل العسكري و كذا مركز تكوين السائقين و مقلدات السياقة و مخبر اللغات.

كما تم عرض تقرير شامل و شريط وثائقي حول مهام المدرسة و هياكلها و تقديم استعراضات و تمارين في الفنون القتالية من طرف متربصي المدرسة بميدان التدريب العسكري ببلدية الحناية.

و تأسست المدرسة التطبيقية للنقل و المرور الشهيد "محمد لواج" لتلمسان سنة 1983 حيث كانت تسمى "مدرسة إطارات النقل" و شهدت تخرج أول دفعة لها في 1985. و تم تغيير اسمها إلى الاسم الحالي في 6 أبريل 1991.

و تتلخص مهامها الرئيسية في تكوين ضباط و ضباط الصف و أفراد الخدمة الوطنية في اختصاص سلاح النقل.