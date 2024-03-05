افتتاح مقر جديد لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بخنشلة

وأكد السيد بيتوت عقب مراسم افتتاح الوكالة البنكية "326 "أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية بنك الفلاحة والتنمية الريفية الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للزبائن وظروف العمل للموظفين .
وأضاف ذات المتحدث أن افتتاح هذه الوكالة الجديدة التي تحتوي على شباك للصيرفة الإسلامية ما هو إلا عينة من المجهودات التي يبذلها بنك الفلاحة والتنمية الريفية للتقرب أكثر من الزبون وتحسين ظروف استقباله وخدمته.
وأفاد ذات الإطار أنه سيتم عما قريب افتتاح وكالة للبنك ببلدية بابار وذلك في إطار سياسة البنك الرامية إلى مرافقة قطاع الفلاحة والفلاحين و التمنية الاقتصادية واستجابة لمطالب سكان المنطقة الجنوبية لولاية خنشلة.