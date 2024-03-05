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افتتاح مقر جديد لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بخنشلة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 14:56     الفئـة : جهـوي
افتتاح مقر جديد لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بخنشلة

خنشلة - أشرف اليوم الثلاثاء والي خنشلة يوسف محيوت مرفوقا بالسيد فارس بيتوت مدير المجمع الجهوي للاستغلال لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بأم البواقي على مراسم افتتاح المقر الجديد لهذه المؤسسة المصرفية '' بدر بنك "بوسط مدينة خنشلة تحمل الرمز 326.

وأكد السيد بيتوت عقب مراسم افتتاح الوكالة البنكية "326 "أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية بنك الفلاحة والتنمية الريفية الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للزبائن وظروف العمل للموظفين .

وأضاف ذات المتحدث أن افتتاح هذه الوكالة الجديدة التي تحتوي على شباك للصيرفة الإسلامية ما هو إلا عينة من المجهودات التي يبذلها بنك الفلاحة والتنمية الريفية للتقرب أكثر من الزبون وتحسين ظروف استقباله وخدمته.

وأفاد ذات الإطار أنه سيتم عما قريب افتتاح وكالة للبنك ببلدية بابار وذلك في إطار سياسة البنك الرامية إلى مرافقة قطاع الفلاحة والفلاحين و التمنية الاقتصادية واستجابة لمطالب سكان المنطقة الجنوبية لولاية خنشلة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
افتتاح مقر جديد لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بخنشلة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 14:56     الفئـة : جهـوي   شارك

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