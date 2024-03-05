افتتاح مقر جديد لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بخنشلة

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين لـ133 -

تبسة: العمل جار لتطوير إنتاج الفوسفات بمنطقة جبل العنق للرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية -

المجلس الشعبي الوطني : لجنة النقل تستمع إلى المدير العام للجزائرية للطرقات السيارة -

مسلسلات درامية وتاريخية وحصص متنوعة خلال رمضان عبر قنوات المؤسسة العمومية للتلفزيون -

كأس الجزائر : شباب بلوزداد يفوز أمام شبيبة القبائل 2-0 و يتأهل إلى الدور ال16 -

المهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي: تتويج فعلي للسعي الدائم لحفظ مكانة المرأة المبدعة -

ألعاب القوى: جمال سجاتي يحقق احسن نتيجة عالمية لسنة 2024 في سباق 1000م -

التعاون الإسلامي: دعوة الى هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة -

الرئيس الإيراني: العلاقات السياسية الجزائرية-الإيرانية قوية جدا -

عطاف يجري بجدة محادثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وعدد من نظرائه -

وزيرة الثقافة والفنون تشرف على انطلاق تصوير سبعة أفلام قصيرة بالجزائر العاصمة -

عطاف يدعو لتحرك فعال لتكثيف الضغط على الاحتلال الصهيوني ومحاسبته -

غرداية: السيد طبي يدعو إلى التقرب من المواطن وضمان خدمة عمومية وجوارية نوعية -

المنتدى الإفريقي لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري: نلتزم بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يهدد إفريقيا -

كلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا تنظم ورشة حول تقدم الطب النووي والتصوير الجزيئي -

كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة-2024): فريق وكالة الأنباء الجزائرية في المجموعة الرابعة -

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوقع اتفاقيتين مع المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب -

اليوم العالمي للمرأة: ندوة بعنوان المنتخبة المحلية في تسيير الشأن العام -

اجتماع وزاري مشترك لبحث سبل تطوير استغلال المياه المستعملة في السقي الفلاحي -