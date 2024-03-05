المدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالبليدة: تخرج الدفعة ال59 لأعوان الشرطة

البليدة - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد يوم الثلاثاء، بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني "عبد المجيد بوزبير" بالصومعة، البليدة، على حفل تخرج الدفعة ال59 لأعوان الشرطة.

و رافق السيد مراد لدى اشرافه على حفل تخرج الدفعة الموحدة التي ضمت 906 متخرج, المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, وحضر المناسبة وفد وزاري و ممثلين عن الأجهزة الأمنية و شركاء الجهاز و كذا عائلات الطلبة المتخرجين الممثلين لكل من المدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة و ملحقة المسيلة.

و عقب تفتيش الدفعة المتخرجة من قبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني, قام المتخرجون بأداء يمين الإخلاص ليتم بعدها تقليد الرتب للمتوفقين الأوائل و تسليمهم الشهادات.

و ضمت هذه الدفعة الموحدة المتخرجة 680 طالبا ممثلين لمدرسة الصومعة و 226 عن ملحقة المسيلة, كما أشار مدير المدرسة التطبيقية للامن الوطني, مراقب الشرطة إيدير حيبوش, لافتا إلى تلقيهم تكوينا نظريا و تطبيقيا طيلة 12 شهرا شمل الإعداد النفسي و التحضير البدني و الرياضي.

و تلقى الطلبة المتخرجين أيضا طية فترة تكوينهم, دروسا نظرية في مختلف المعارف الشرطية و العلوم القانونية و أخرى تطبيقية جسدت في شكل محاكاة و وضعيات مهنية للأمن الحضري للتدريب بالمدرسة و المصالح العملياتية بأمن الولايات و الوحدات الجمهورية للأمن, وفق المناهج التكوينية الحديثة المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني حسب المدير.

و تزامن هذا الحفل مع اختتام الدورة التكوينية المتخصصة لفائدة 48 سائق مركبات تابعين لمديرية وحدات الأمن الجمهورية و مختلف مصالح الأمن العمومي و 35 عون قياس قامة تابعين لمديريات الشرطة القضائية و 30 سائق تابعين للإدارة العامة للسجون و إعادة الادماج.

و في نهاية كلمته, دعا السيد حيبوش الأعوان المتخرجين إلى تقديم مصلحة الوطن و تحقيق الأمن من خلال تطبيق قوانين الجمهورية وأخلاقيات الشرطة واحترام حقوق الإنسان التي كرسها الدستور والعمل على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء بالميدان والحرص على ترقية العمل الجواري.

و تخلل هذا الحفل تقديم استعراضات رياضية و قتالية أبانت عن تحكم أعوان الأمن في تقنيات مختلف الرياضات الدفاعية بالإضافة إلى تقديم عروض محاكاة لمهام هذا الجهاز في حفظ النظام و محاربة الجريمة و تنظيم حركة المرور.

و في نهاية مراسم حفل التخرج, تم تكريم عائلة شهيد الواجب "المحقق الرئيسي للشرطة بوحدادو عبد الكريم" الذي حملت هذه الدفعة المتخرجة اسمه, وافترق الحضور بعد أخذ صور تذكارية مع الدفعة المتخرجة.

و حسب مسؤولي هذه المدرسة, فإن شهيد الواجب عبد الكريم بوحدادو المولود يوم 13 يناير 1970, من خريجي مدرسة الصومعة التي التحق بها شهر أبريل 1992 ليتخرج منها برتبة عون شرطة و يحول للعمل بمصالح أمن الجزائر غير أنه و بيوم 9 ديسمبر من نفس السنة, قامت مجموعة إرهابية باغتياله برصاصات غادرة.