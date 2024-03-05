سطيف : افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري الصيني لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين

ويشارك في هذا اللقاء الذي يضم 18 مؤسسة صناعية صينية و ما يفوق 160 أخرى وطنية ومحلية إطارات من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية و ممثلون عن القطاعات ذات الصلة والسلطات المحلية لولاية سطيف وسفير جمهورية الصين الشعبية في الجزائر السيد لي جيان.

و تهدف هذه التظاهرة إلى تعريف المؤسسات الصناعية الصينية بمناخ الأعمال بالمنطقة و تقريبها من نظيرتها من سطيف بغرض بحث سبل التعاون و الشراكة الاقتصادية فيما بينها و تشجيع الشراكة بين المستثمرين المحليين و الصينيين في عديد المجالات على وجه الخصوص البناء و التجهيز و الصناعات الغذائية و البلاستيك و التكنولوجيات الجديدة و غيرها .

و سيتم على هامش هذا المنتدى الاقتصادي الذي يدوم يوما واحدا تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال أعمال صينيين و آخرين جزائريين من ولاية سطيف و مختلف المتدخلين لتعزيز فرص التعاون المشترك بما يخدم مصلحة شعبي البلدين .