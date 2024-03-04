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سيدي بلعباس: تخرج الدفعة 26 لأعوان الشرطة بإسم شهيد الواجب "عون الشيخ"

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 مارس 2024 13:25     الفئـة : جهـوي

سيدي بلعباس - أشرف المفتش العام لمصالح الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني حاج سعيد أرزقي يوم الإثنين بمدرسة الشرطة "طيبي محمد" بسيدي بلعباس على مراسم تخرج الدفعة الـ 26 لأعوان الشرطة بإسم شهيد الواجب "حافظ الشرطة عون الشيخ".

و ذكر مدير مدرسة الشرطة مراقب الشرطة بوتيرة رشيد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن "هذه الدفعة المتخرجة تضم 676 عون شرطة تلقوا تكوينا قانونيا و مهنيا و تقنيا و بدنيا يرتكز على الالتزام بأخلاقيات و أدبيات الشرطة و احترام مبادئ حقوق الإنسان و الحريات العامة و قوانين الجمهورية و كذا تدريبا ميدانيا بالمصالح العملياتية في الفترة الممتدة من 19 مارس 2023 إلى 4 مارس 2024".

كما نوه بالأهمية البالغة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للتكوين للرفع من الأداء الشرطي لتقديم أرقى خدمة للمواطن و ضمان أمن الأشخاص و ممتلكاتهم و تحسين مناهج التكوين و أساليب التحصيل المعرفي و العلمي.

و حملت هذه الدفعة اسم المرحوم حافظ الشرطة عون الشيخ من مواليد 1963 بولاية سيدي بلعباس الذي إلتحق بصفوف الأمن الوطني بتاريخ 7 جويلية 1984 برتبة عون النظام العمومي حيث زاول تكوينا بمدرسة الشرطة "الصومعة". و بعد تخرجه نصب بفرقة أمن الحدود و المرور بمطار "هواري بومدين" ثم حول إلى أمن دائرة بن باديس بولاية سيدي بلعباس في 28 جانفي 1991.

و قد أغتيل مع زميله في العمل بتاريخ 25 أكتوبر 1993 بإقليم بلدية عين فزة بولاية تلمسان و تم ترقيته بعد الوفاة في رتبة حافظ النظام العمومي و منحه درجتين بصفته ضحية إرهاب.

و تخلل حفل التخرج تقديم عروض رياضية و قتالية من طرف المتخرجين فضلا عن استعراض مهام الشرطي في الطرقات العامة وفق قانون المرور و غيرها من المهام التي يقوم بها  و كذا الأسلحة و العتاد التي يستخدمها رجل الشرطة في مختلف تدخلاته.

كما تم بهذه المناسبة تكريم المتخرجين المتفوقين إلى جانب عائلة شهيد الواجب الوطني "عون الشيخ" و تقديم استعراض للفرق النحاسية في ختام حفل التخرج.

آخر تعديل على الإثنين, 04 مارس 2024 13:36
كلـمات مفتـاحيــة :
سيدي بلعباس: تخرج الدفعة 26 لأعوان الشرطة بإسم شهيد الواجب "عون الشيخ"
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 مارس 2024 13:25     الفئـة : جهـوي   شارك

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