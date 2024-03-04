سيدي بلعباس: تخرج الدفعة 26 لأعوان الشرطة بإسم شهيد الواجب "عون الشيخ"

و ذكر مدير مدرسة الشرطة مراقب الشرطة بوتيرة رشيد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن "هذه الدفعة المتخرجة تضم 676 عون شرطة تلقوا تكوينا قانونيا و مهنيا و تقنيا و بدنيا يرتكز على الالتزام بأخلاقيات و أدبيات الشرطة و احترام مبادئ حقوق الإنسان و الحريات العامة و قوانين الجمهورية و كذا تدريبا ميدانيا بالمصالح العملياتية في الفترة الممتدة من 19 مارس 2023 إلى 4 مارس 2024".

كما نوه بالأهمية البالغة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للتكوين للرفع من الأداء الشرطي لتقديم أرقى خدمة للمواطن و ضمان أمن الأشخاص و ممتلكاتهم و تحسين مناهج التكوين و أساليب التحصيل المعرفي و العلمي.

و حملت هذه الدفعة اسم المرحوم حافظ الشرطة عون الشيخ من مواليد 1963 بولاية سيدي بلعباس الذي إلتحق بصفوف الأمن الوطني بتاريخ 7 جويلية 1984 برتبة عون النظام العمومي حيث زاول تكوينا بمدرسة الشرطة "الصومعة". و بعد تخرجه نصب بفرقة أمن الحدود و المرور بمطار "هواري بومدين" ثم حول إلى أمن دائرة بن باديس بولاية سيدي بلعباس في 28 جانفي 1991.

و قد أغتيل مع زميله في العمل بتاريخ 25 أكتوبر 1993 بإقليم بلدية عين فزة بولاية تلمسان و تم ترقيته بعد الوفاة في رتبة حافظ النظام العمومي و منحه درجتين بصفته ضحية إرهاب.

و تخلل حفل التخرج تقديم عروض رياضية و قتالية من طرف المتخرجين فضلا عن استعراض مهام الشرطي في الطرقات العامة وفق قانون المرور و غيرها من المهام التي يقوم بها و كذا الأسلحة و العتاد التي يستخدمها رجل الشرطة في مختلف تدخلاته.

كما تم بهذه المناسبة تكريم المتخرجين المتفوقين إلى جانب عائلة شهيد الواجب الوطني "عون الشيخ" و تقديم استعراض للفرق النحاسية في ختام حفل التخرج.