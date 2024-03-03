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تيسمسيلت: الرئيس المدير العام لسونلغاز يعرب عن ارتياحه لتحسين شبكة توزيع الكهرباء بالولاية

  أدرج يـوم : الأحد, 03 مارس 2024 16:16     الفئـة : جهـوي
تيسمسيلت: الرئيس المدير العام لسونلغاز يعرب عن ارتياحه لتحسين شبكة توزيع الكهرباء بالولاية

 تيسمسيلت - أعرب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال اليوم الأحد بتيسمسيلت عن ارتياحه لتحسين وضعية قطاع الطاقة بالولاية خاصة شبكة توزيع الكهرباء .

و ذكر السيد عجال خلال زيارته لهذه الولاية أن نسبة التغطية بالكهرباء بها فاقت 98 بالمائة حيث تعد من أعلى النسب على المستوى الوطني, داعيا المستثمرين إلى استغلال هذه الطاقة المتاحة من أجل بعث مشاريع استثمارية تعود بالنفع على ساكنة الولاية.

وأعلن ذات المسؤول من جانب آخر عن استفادة الولاية من مشروع محطة كهروضوئية للطاقة الشمسية ببلدية العيون بطاقة 50 ميغاواط ستنطلق أشغال تجسيده فور الانتهاء من الدراسات.

وعلى صعيد اخر أشار الى أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بالولاية تعد هي الأخرى من أعلى النسب على المستوى الوطني حيث أن كل بلديات الولاية تم ربطها بهذه الشبكة .

وفي إطار حماية المواطنين من خطر الاختناق بالغازات المحترقة أكد ذات المسؤول أن المجمع توصل إلى تركيب أكثر من ثلاثة ملايين جهاز إنذار من خطر أحادي أوكسيد الكربون على المستوى الوطني و أن العملية متواصلة لتجهيز به كل زبائن المجمع الذين فاق عددهم 11 مليون زبون عبر الوطن.

وأبرز السيد عجال في هذا السياق بأن زيارته للولاية تندرج في إطار متابعة مدى تنفيذ البرنامج التكميلي بالولاية في شقه الطاقوي المتعلق بربط المناطق  النائية والمعزولة بشبكتي الكهرباء و الغاز وكذا المستثمرات الصناعية و الفلاحية لمرافقة مختلف البرامج التنموية بهذه المنطقة .

للإشارة تميزت زيارة السيد عجال لولاية تيسمسيلت بوضع حيز الخدمة شبكة للغاز الطبيعي بدوار "الفروج" ببلدية عماري لفائدة 127 زبون على طول 18 كيلومتر بتكلفة أكثر من 68 مليون دج.

آخر تعديل على الأحد, 03 مارس 2024 16:23
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تيسمسيلت: الرئيس المدير العام لسونلغاز يعرب عن ارتياحه لتحسين شبكة توزيع الكهرباء بالولاية
  أدرج يـوم : الأحد, 03 مارس 2024 16:16     الفئـة : جهـوي   شارك

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