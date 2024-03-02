وهران: صالون دولي للصناعات الغذائية بدءا من الاثنين القادم

وهران- تنظم الطبعة العاشرة للصالون الدولي للصناعات الغذائية (سياق 2024 ) من 4 إلى 7 مارس الجاري بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد", حسبما استفيد اليوم السبت لدى المنظمين.

وسيشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستقام تحت شعار "مستقبلنا يبدأ الآن" أزيد من 50 عارضا من الجزائر والخارج, حسبما جاء في بيان صحفي لمؤسسة "صارل فارست للتظاهرات" المنظمة لهذا الحدث.

ويشكل هذا الموعد السنوي فرصة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومهنيي قطاع الّصناعات الغذائية للتعريف بمختلف منتجاتهم وخدماتهم وكذا تبادل الخبرات مع نظرائهم الأجانب وخلق شراكات ذات منفعة متبادلة فيما بينهم, وفق ذات البيان.

وتم لهذا الصالون برمجة محاضرات تتناول عدة محاور من بينها "الأمن الغذائي" و"الرهانات المتعلقة بالتغليف والتحويل" وغيرها بحضور مختصين وخبراء في شعبة الصناعات الغذائية.

كما سيتم تنظيم نشاطات طبخ بحضور بعض الأسماء من المؤثرين في الطهي مع استضافة طهاة معروفين, مثلما أشير إليه.