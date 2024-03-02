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المسيلة: حملة تطوعية لغرس 1000 شجرة بالسد الأخضر

  أدرج يـوم : السبت, 02 مارس 2024 12:49     الفئـة : جهـوي

المسيلة - شرعت صبيحة اليوم السبت مديرية الشباب والرياضة لولاية المسيلة في عملية تشجير واسعة تستهدف غرس 1.000 شجرة على مستوى حزام السد الأخضر بمنطقة القرارة في بلدية الهامل (جنوب الولاية).

وتندرج هذه الحملة التي أشرف على انطلاقها الوالي المنتدب لبوسعادة رياض بن أحمد ضمن المرحلة الثانية من ''المخطط الأخضر للشباب'' الذي يستهدف غرس مساحات واسعة بالسد الأخضر بالتنسيق مع المحافظة الولائية للغابات وعرفت مشاركة واسعة لمختلف فعاليات المجتمع المدني من جمعيات ونشطاء و الكشافة الإسلامية الجزائرية ونوادي رياضية وبيئية.

وأبرز مدير الشباب والرياضة بالمسيلة مصطفى بريش أن المشاركة الواسعة في هذه الحملة تأتي في إطار التوعية والتحسيس بأهمية هذا المشروع البيئي، وضمن مساعي إشراك مختلف فعاليات المجتمع في تجسيده وتطويره, مشيرا إلى أن هذه العملية ستمس مناطق أخرى بالولاية مستقبلا.

وفي هذا الصدد أوضح محافظ الغابات لولاية المسيلة محمد عامر أن هذه التظاهرة تندرج ضمن مساعي تأهيل وتطوير وتوسيع السد الأخضر بالولاية, مضيفا أنه سيتم غرس 1.000 ألف شجيرة من الأصناف  المقاومة للجفاف (الزيتون والخروب).

ويتربع السد الأخضر في ولاية المسيلة على مساحة فاقت 433 ألف هكتار ويشمل 36 بلدية أي ما يمثل  9ر22 بالمائة من المساحة الإجمالية للولاية وما نسبته 7ر19 بالمائة من المساحة الوطنية للسد الأخضر, حسب السيد عامر.

كلـمات مفتـاحيــة :
المسيلة: حملة تطوعية لغرس 1000 شجرة بالسد الأخضر
  أدرج يـوم : السبت, 02 مارس 2024 12:49     الفئـة : جهـوي   شارك

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